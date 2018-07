publié le 17/07/2018 à 08:21

Après avoir descendu les Champs-Élysées sur un bus à impérial, acclamés par des centaines de milliers de supporters amassés le long de "la plus belle avenue du monde", les Bleus sont donc allés à l'Élysée pour un moment festif, lundi 16 juillet. Autour d'un Paul Pogba plus show man que jamais, les joueurs ont fêté leur sacre en Coupe du Monde en compagnie de 3.000 invités dont des jeunes footballeurs.



Mais pendant ce temps-là, d'autres fans attendaient leurs idoles sur la place de la Concorde. Annoncés au balcon du Crillon, un palace de la capitale. Les Bleus n'y sont jamais venus. Déception donc pour les milliers de personnes présentes. Ils ont ainsi préféré partir directement en vacances, au lieu de présenter le trophée comme il y a 20 ans.

La fédération a indiqué que les joueurs de l'équipe de France passeraient la soirée à l'Élysée. Et qu'aucun événement dans un palace parisien ne serait organisé. Les fans sont pourtant restés jusqu'à 23h, en vain. Seul Hugo Lloris a passé la nuit dans le prestigieux établissement.

