publié le 26/06/2018 à 19:11

Premier match nul et vierge de la Coupe du Monde. Au bout de 90 minutes pauvres en jeu et en occasions, la France et le Danemark se quittent tous deux qualifiés pour les huitièmes de finale. Tout le monde est content, sauf le foot.



Objectif rempli pour les Bleus de Didier Deschamps, la France est première du groupe C. "On a fait plus qu'eux, ils ne viennent pas on ne va pas non plus aller les chercher. Ils voulaient qu'un point...", explique le sélectionneur, réaliste sur les intentions du Danemark.

Six changements au démarrage de ce match pour l'équipe de France, dont quatre joueurs qui découvraient la Coupe du Monde dans un collectif déjà pas très bien en place. Points positifs, un Raphaël Varane taille patron et la bonne prestation de Thomas Lemar.



À écouter également dans ce journal :

Service national universel - Le projet sera dévoilé demain Conseil des Ministres. Un mois obligatoire pour les jeunes autours de 16 ans, a dit Benjamin Griveau.



Sophie Lionnet - Les Français Sabrina Kouider et Ouissem Medouni ont été condamnés aujourd'hui à la prison à vie assortie d'une peine de sûreté de 30 ans par la cour criminelle britannique.



Grève SNCF - Dernier épisode de la grève perlée unitaire à la SNCF : 3 intercités et TER sur 5, 4 TGV sur 5 et 2 transiliens sur 3 en région parisienne.



Terrorisme - L'organisation État Islamique avait un projet qui devait s'étirer sur plusieurs années : former des enfants-soldats pour commettre des attentats en France et dans les pays voisins, révèle Le Monde