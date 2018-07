Le dernier recours de Michel Platini devant le Tribunal Arbitral du Sport

publié le 29/04/2016 à 07:08

Michel Platini, suspendu 6 ans dans le cadre du scandale de la FIFA, sera auditionné ce 29 avril par le Tribunal Arbitral du Sport, la plus haute juridiction sportive, à Lausanne. C'est la dernière voie de recours pour le Français. Le président de l'UEFA a donc mis toutes les chances de son côté pour remporter cette "finale" en renforçant son équipe de quatre avocats par deux professeurs de droit suisse.



Un de ses représentants explique : "Pour la première fois, le dossier va être examiné par des juristes parfaitement indépendants de la FIFA elle-même et ils appliqueront le droit. Dès lors que nous démontrerons qu'aucun acte condamnable n'a été commis par Michel Platini, nous considérerons qu'il devra être totalement blanchi et innocenté." La FIFA sera représentée par son seul avocat et Sepp Blatter cité en tant que témoin qui sera interrogé en fin de matinée. Le clan Platini devrait fournir deux documents censés démonter la thèse de l'arrangement entre la direction de la FIFA et Michel Platini

À écouter aussi dans ce journal

- Mamadou Sakho voit l'Euro 2016, qui se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet, s'éloigner encore un peu plus. Soupçonné de dopage après avoir pris un "brûleur de graisses" contenant des produits interdits, le défenseur de Liverpool et des Bleus a été suspendu pour 30 jours à titre conservatoire par l'UEFA. Écarté par Liverpool depuis la révélation de l'affaire, il est visé par une enquête pour une possible infraction au code antidopage.

- Ligue Europa : Villarreal s'est imposé 1-0 face à Liverpool



- Ligue 1 : Le PSG affronte Rennes, en match avancé de la 36e journée de championnat, ce vendredi.