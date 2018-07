publié le 25/07/2016 à 08:00

Pour la première fois, les Jeux Olympiques débarquent en Amérique du Sud. Quatre ans après Londres, Rio de Janeiro, la 2e plus grand ville du Brésil, accueille les Jeux de la XXXIe Olympiade de l'ère moderne. Au total,

306 médailles d'or seront distribuées, dans 42 disciplines de 28 sports. Plus de 10.500 athlètes venus de 206 pays sont attendus sur 33 lieux répartis dans quatre secteurs de la ville : Barra, Copacabana, Deodoro et Maracana.



La cérémonie d'ouverture se déroulera vendredi 5 août à 19h15 heure locale (00h15 dans la nuit du 5 au 6 août en France, compte tenu des 5 heures de décalage horaire), au mythique stade Maracana. Toutefois, les tournois de football féminin et masculin commencent respectivement ces 3 et 4 août. Le football féminin a ouvert le bal avec le match Suède-Afrique du Sud. L'équipe de France de football féminin, elle, affronte la Colombie à 3 heures du matin heure française.

Athlétisme :

Vendredi 12 août :

14h30 : disque H, qualifications groupe A14h35 : heptathlon F, 100 m haies

15h05 : poids F, qualifications groupes A et B

15h10 : 800 m H, séries

15h50 : heptathlon F, hauteur

15h55 : disque H, qualifications groupe B

16h10 : 10.000 m F, finale

16h55 : 100 m F, tour préliminaire

19h30 : 20 km marche H, finale

01h30 : 1.500 m F, séries

01h35 : heptathlon F, poids

01h40 : marteau F, qualifications groupe A

02h05 : 400 m H, séries

02h20 : longueur H, qualifications groupes A et B

03h00 : poids F, finale03h10 : heptathlon F, 200 m

03h10 : marteau F, qualifications groupe B

03h40 : 100 m F, séries

Samedi 13 août :

14h30 : 100 m H, tour préliminaire14h40 : triple saut F, qualifications groupes A et B

15h05 : 3.000m steeple F, séries

15h50 : disque H, finale

16h00 : 400 m F, séries

16h45 : heptathlon F, longueur

17h00 : 100 m H, séries

01h00 : heptathlon F, javelot

01h20 : perche H, qualifications groupes A et B01h30 : 400 m H, demi-finales

01h50 : longueur H, finale

02h00 : 100 m F, demi-finales

02h25 : 800 m H, demi-finales

02h55 : 10.000 m H, finale

03h35 : 100 m F, finale

03h45 : heptathlon F, 800 m

04h00 : heptathlon F, classement final

Dimanche 14 août :

14h30 : marathon F, finale01h00 : 100 m H, demi-finales

01h30 : hauteur H, qualifications groupe A et B01h35 : 400 m F, demi-finales

01h55 : triple saut F, finale

02h30 : 1.500 m F, demi-finales

03h00 : 400 m H, finale

03h25 : 100 m H, finale

Lundi 15 août : 14h30 : triple saut H, qualifications groupes A et B14h35 : 3.000 m steeple H, séries

15h25 : 3.000 m steeple F, finale

15h40 : marteau F, finale

15h45 : 400 m haies H, séries

16h30 : 400 m haies F, séries

01h30 : 200 m F, séries

01h30 : disque F, qualifications groupe A

01h35 : perche H, finale

01h40 : 110 m haies H, séries

02h50 : disque F, qualifications groupe B

03h25 : 800 m H, finale

03h45 : 400 m F, finale

Mardi 16 août : 14h30 : 5.000 m F, séries

14h45 : perche F, qualifications groupe A et B

14h50 : triple saut H, finale

15h30 : 1.500 m H, séries

16h05 : 100 m haies F, séries

16h20 : disque F, finale

16h50 : 200 m H, séries

01h30 : hauteur H, finale

01h35 : javelot F, qualifications groupe A

01h40 : 110 m haies H, demi-finales

02h05 : longueur F, qualifications groupe A et B

02h10 : 400 m haies F, demi-finales

02h35 : 400 m haies H, demi-finales

02h50 : javelot F, qualifications groupe B

03h00 : 200 m F, demi-finales

03h30 : 1.500 m F, finale



Mercredi 17 août :



14h30 : décathlon H, 100 m14h40 : marteau H, qualifications groupe A

15h05 : 5.000 m H, séries

15h35 : décathlon H, longueur

15h55 : 800 m F, séries

16h05 : marteau H, qualifications groupe B

16h50 : 3.000 m steeple H, finale

17h15 : décathlon H, poids

22h45 : décathlon H, hauteur

01h30 : javelot H, qualifications groupe A

01h45 : 100 m haies F, demi-finales

02h15 : longueur F, finale

02h20 : décathlon H, 400m

02h55 : javelot H, qualifications groupe B

03h00 : 200 m H, demi-finales

03h30 : 200 m F, finale

03h45 : 110 m haies H finale

03h55 : 100 m haies F, finale



Jeudi 18 août :



14h30 : décathlon H, 110 m haies14h55 : poids H, qualifications groupe A et B

15h00 : hauteur F, qualifications groupe A et B

15h25 : décathlon H, disque

16h20 : 4x100 m F, séries

16h40 : 4x100 m H, séries

17h00 : 400 m haies H, finale

18h25 : décathlon H, perche

23h35 : décathlon H, javelot

01h30 : poids H, finale

01h30 : javelot F, finale

01h45 : 1.500 m H, demi-finales

02h15 : 800 m F, demi-finales

02h45 : décathlon H, 1.500 m

03h00 : décathlon H, classement final

03h15 : 400 m haies F, finale

03h30 : 200 m H, finale

Vendredi 19 août : 13h00 : 50 km marche H, finale

19h30 : 20 km marche F, finale

01h30 : perche F, finale

01h40 : 4x400 m F, séries

02h05 : marteau H, finale

02h10 : 4x400 m H, séries

02h40 : 5.000 m F, finale

03h15 : 4x100 m F, finale

03h35 : 4x100 m H, finale

Samedi 20 août : 01h00 : 1.500 m H, finale

01h30 : hauteur F, finale

01h55 : javelot H, finale

02h15 : 800 m F, finale

02h30 : 5.000 m H, finale

03h00 : 4x400 m F, finale

3h35 : 4x400 m H, finale

Dimanche 21 août :

14h30 : marathon H, finale

Aviron :

Lundi 6 août :

13h30 : Skiff H, série 1 à 614h30 : Skiff F, séries 1 à 6

15h30 : Deux sans barreur H, séries 1 à 3

16h00 : Deux de couple F, séries 1 à 3

16h30 : Deux de couple H, séries 1 à 3

17h00 : Quatre sans barreur poids légers H, séries 1 à 3

17h30 : Quatre de couple H, séries 1 et 2

17h50 : Quatre de couple F, séries 1 et 2



Dimanche 7 août : 13h30 : Skiff H, repêchages, séries 1 à 3

14h00 : Skiff F, repêchages, séries 1 à 3

14h30 : Deux sans barreur H, repêchages

14h40 : Deux de couple F, repêchages

14h50 : Deux de couple H, repêchages

15h00 : Quatre sans barreur poids légers (H), repêchages

15h10 : Deux sans barreuse F, séries 1 à 3

15h40 : Deux de couple poids légers F, séries 1 à 4

16h20 : Deux de couple poids légers H, séries 1 à 4

17h00 : Quatre sans barreur H, séries 1 à 3



Lundi 8 août : 13h30 : Skiff H, demi-finales E-F 1 et E-F 2

13h50 : Skiff F, demi-finales E-F 1 et E-F 2

14h10 : Deux sans barreuse F, repêchages

14h20 : Deux de couple poids légers F, repêchages séries 1 et 2

14h40 : Deux de couple poids légers H, repêchages séries 1 et 2

15h00 : Quatre de couple H, repêchages

15h10 : Quatre de couple F, repêchages

15h20 : Quatre sans barreur H, repêchages

15h30 : Huit F, séries 1 et 2

15h30 : Huit H, séries 1 et 2



Mardi 9 août : 13h30 : Skiff H, quarts de finale

14h10 : Skiff F, quarts de finale

14h50 : Deux sans barreur H, demi-finales

15h10 : Deux de couple F, demi-finales

15h30 : Deux de couple H, demi-finales

15h50 : Quatre sans barreur poids légers H, demi-finales

16h10 : Deux de couple poids légers F, demi-finales C-D 1 et C-D 2

16h30 : Deux de couple poids légers H, demi-finales C-D 1 et C-D 2

Mercredi 10 août : 13h30 : Deux sans barreuse F, demi-finales

13h50 : Deux de couple poids légers F, demi-finales

14h10 : Deux de couple poids légers H, demi-finales

14h30 : Quatre sans barreur H, demi-finales

14h50 : Huit F, repêchages

15h00 : Huit H, repêchages

15h10 : Quatre de couple H, finale B

15h20 :Quatre de couple H, finale A

15h40 : Quatre de couple F, finale

16h20 : Skiff H, demi-finales C-D 1 et C-D 2

16h40 : Skiff F, demi-finales C-D 1 et C-D 2

17h00 : Deux de couple poids légers F, finale D

17h10 : Deux de couple poids légers H, finale D

17h20 : Deux de couple poids légers F, finale C

17h30 : Deux de couple poids légers H, finale C

17h40 : Deux sans barreuse F, finale C

Jeudi 11 août : 13h30 : Deux sans barreur H, finale B

13h40 : Deux de couple F, finale B

13h50 : Deux de couple H, finale B

14h00 : Quatre sans barreur poids légers H, finale B

14h10 : Skiff H, demi-finales

14h30 : Skiff F, demi-finales

15h00 : Deux sans barreur H, finale A

15h20 : Deux de couple F, finale A

15h40 : Deux de couple H, finale A

16h00 : Quatre sans barreur poids légers H, finale A

Vendredi 12 août :

13h30 : Skiff H, finale F

13h40 : Skiff F, finale F

13h50 : Skiff H, finale E

14h00 : Skiff F, finale E

14h10 : Deux de couple poids légers F, finale B

14h20 : Deux de couple poids légers H, finale B

14h30, Deux sans barreuse F, finale B

14h40 : Quatre sans barreur H, finale B

15h00 : Deux de couple poids légers F, finale A

15h20 : Deux de couple poids légers H, finale A

15h40 : Deux sans barreuse F, finale A

16h00 : Quatre sans barreur H, finale A



Samedi 13 août : 13h50 : Skiff H, finale D

14h00 : Skiff F, finale D

14h10 : Skiff H, finale C

14h20 : Skiff F, finale C

14h30 : Skiff H, finale B

14h40 : Skiff F, finale B

15h00 : Skiff H, finale A

15h20 : Skiff F, finale A

15h40 : Huit F, finale A

16h00 : Huit H, finale A

Beach-volley

Du samedi 6 au jeudi 18 août, coup d'envoi des matches de 2h à 5h puis de 15h à 23h.

BMX :

Mercredi 17 août :

18h30 : qualifications H



Jeudi 18 août : 18h30 : qualifications F

19h30 : quarts de finale H

Vendredi 19 août :

18h30 : demi-finales H18h50 : demi-finales F

20h30 : finale H

20h40 : finlae F

Badminton :

Mercredi 11 août :

13h00 : Double Mixte, matches 1 et 2 groupes A à D

13h00 : Double Femmes, matches 1 et 2 groupes A à D

13h00 : Double Homme, matches 1 et 2 groupes A à D

Jeudi 12 août : 13h00 : Double Mixte, matches 3 et 4 groupes A à D

13h00 : Double Femmes, matches 3 et 4 groupes A à D

13h00 : Double Hommes, matches 3 et 4 groupes A à D

Vendredi 13 août : 13h00 : Double Mixte, matches 5 et 6 groupes A à D

13h00 : Double Femmes, matches 5 et 6 groupes A à D

13h00 : Double Hommes, matches 5 et 6 groupes A à D

Dimanche 14 août : 20h30 : Double Mixte, quarts de finale

Lundi 15 août : 00h30 : Double F, quarts de finale

13h30 : Simple H, 8es de finale

13h30 : Double H, quarts de finale

22h30 : Double Mixte, demi-finales

22h30 : Simple F, 8es de finale



Mardi 16 août : 13h30 : Double Mixte, match pour la 3e place

13h30 : Double F, demi-finales

13h30 : Double H, demi-finales

22h30 : Double F, match pour la 3e place

22h30 : Simple F, quarts de finale



Mercredi 17 août : 13h30 : finale Double Mixte

13h30 : quarts de finale Simple H



Jeudi 18 août : 13h30 : finale double F

13h30 : match pour la 3e place double H

13h30 : demi-finales simple F



Vendredi 19 août : 13h30 : finale double H

13h30 : finale simple F

13h30 : match pour la 3e place simple F

13h30 : demi-finales simple H



Samedi 20 août : 13h30 : finale simple H

13h30 : match pour la 3e place simple H

Basket :

Samedi 6 août :

17h00 : tournoi F, Turquie - France (groupe A - 1re journée)19h15 : tournoi F, Chine - Canada (groupe B - 1re journée)

19h15 : tournoi H, Australie - France (groupe A - 1re journée)

22h30 : tournoi F, Brésil - Australie (groupe A - 1re journée)

00h00 : tournoi H, Chine - États-Unis (groupe A - 1re journée)

00h45 : tournoi F, Biélorussie - Japon (groupe A - 1re journée)

03h30 : tournoi H, Venezuela - Serbie (groupe A - 1re journée)

Dimanche 7 août : 17h00 : tournoi F, États-Unis - Sénégal (groupe B, 1re journée)

19h15 : tournoi F, Serbie - Espagne (groupe B - 1re journée)

19h15 : tournoi H, Brésil - Lituanie (groupe B - 1re journée)

22h30 : tournoi F, Australie - Turquie (groupe A - 2e journée)

00h00 : tournoi H, Croatie - Espagne (groupe B - 1re journée)

00h45 : tournoi F, France - Biélorussie (groupe A - 2e journée)

03h30 : tournoi H, Nigeria - Argentine (groupe B - 1re journée)

Lundi 8 août : 17h00 : tournoi F, Espagne - États-Unis (groupe B - 2e journée)

19h15 : tournoi F, Canada - Serbie (groupe B - 2e journée)

19h15 : tournoi H, Serbie - Australie (groupe A - 2e journée)

22h30 : tournoi F, Japon - Brésil (groupe A - 2e journée)

00h00 : tournoi H, États-Unis - Venezuela (groupe A - 2e journée)

00h45 : tournoi F, Sénégal - Chine (groupe B - 2e journée)

03h30 : tournoi H, France - Chine (groupe A - 2e journée)

Mardi 9 août :

17h15 : tournoi F, Australie - France (groupe A - 3e journée)

19h15 : tournoi H, Espagne - Brésil (groupe B - 2e journée)

20h30 : tournoi F, Brésil - Biélorussie (groupe A - 3e journée)

22h45 : tournoi F, Turquie - Japon (groupe A - 3e journée)

00h00 : tournoi H, Lituanie - Nigeria (groupe B - 2e journée)

03h30 : tournoi H, Argentine - Croatie (groupe B - 2e journée)

Mercredi 10 août : 17h15 : tournoi F, Chine - Espagne (groupe B - 3e journée)

19h15 : tournoi H, France - Serbie (groupe A - 3e journée)

20h30 : tournoi F, États-Unis - Serbie (groupe B - 3e journée)

22h45 : tournoi F, Sénégal - Canada (groupe B - 3e journée)

00h00 : tournoi H, Australie - États-Unis (groupe A - 3e journée)

03h30 : tournoi H, Venezuela - Chine (groupe A - 3e journée)

Jeudi 11 août : 17h15 : tournoi F, Biélorussie - Turquie (groupe A - 4e journée)

19h15 : tournoi H, Brésil - Croatie (groupe B - 3e journée)

20h30 : tournoi F, France - Brésil (groupe A - 4e journée)

22h45 : tournoi F, Japon - Australie (groupe A - 4e journée)

00h00 : tournoi H, Nigeria - Espagne (groupe B - 3e journée)

03h30 : tournoi H, Lituanie - Argentine (groupe B - 3e journée)

Vendredi 12 août : 17h15 : tournoi F, Serbie - Chine (groupe B - 4e journée)

19h15 : tournoi H, Chine - Australie (groupe A - 4e journée)

20h30 : tournoi F, Canada - États-Unis (groupe B - 4e journée)

22h45 : tournoi F, Espagne - Sénégal (groupe B - 4e journée)

00h00 : tournoi H, États-Unis - Serbie (groupe A - 4e journée)

3h30 : tournoi H, France - Venezuela (groupe A - 4e journée)

Samedi 13 août : 17h15 : tournoi F, Australie - Biélorussie (groupe A - 5e journée)

19h15 : tournoi H, Argentine - Brésil (groupe B - 4e journée)

20h30 : tournoi F, Turquie - Brésil (groupe A - 5e journée)

22h45 : tournoi F, Japon - France (groupe A - 5e journée)

00h00 : tournoi H, Espagne - Lituanie (groupe B - 4e journée)

03h30 : tournoi H, Croatie - Nigeria (groupe B - 4e journée)

Dimanche 14 août : 17h15 : tournoi F, Chine - États-Unis (groupe B - 5e journée)

19h15 : tournoi H, États-Unis - France (groupe A - 5e journée)

20h30 : tournoi F, Sénégal - Serbie (groupe B - 5e journée)

22h45 : tournoi F, Espagne - Canada (groupe B - 5e journée)

00h00 : tournoi H, Australie - Venezuela (groupe A - 5e journée)

03h30 : tournoi H, Serbie - Chine (groupe A - 5e journée)

Lundi 15 août : 19h15 : tournoi H, Nigeria - Brésil (groupe B - 5e journée)

00h00 : tournoi H, Espagne - Argentine (groupe B - 5e journée)

03h30 : tournoi H, Lituanie - Croatie (groupe B - 5e journée)

Mardi 16 août : Quarts de finale F à 16h00, 19h30, 23h45 et 3h15

Mercredi 17 août : Quarts de finale H à 16h00, 19h30, 23h45 et 3h15

Jeudi 18 août : Demi-finales F à 20h00 et 00h00

Vendredi 19 août : Demi-finales H à 20h00 et 00h00

Samedi 20 août : 16h30 : match pour la 3e place F20h30 : finale F

Dimanche 21 août : 16h30 : match pour la 3e place H20h45 : finale H

Boxe :

Samedi 6 août :



16h00 : 16es de finale -60 kg

16h00 : 16es de finale -81 kg

16h00 : 16es de finale -91 kg



Dimanche 7 août :

16h00 : 8es de finale -49 kg

16h00 : 8es de finale -91 kg



Lundi 8 août :

16h00 : 16es de finale -69 kg

16h00 : 16es de finale -75 kg



Mardi 9 août : 16h00 : 8es de finale -60 kg

16h00 : 8es de finale +91 kg



Mercredi 10 août : 16h00 : 8es de finale -81 kg

16h00 : 16es de finale -56 kg

16h00 : quarts de finale -49 kg

16h00 : quarts de finale -91 kg



Jeudi 11 août : 16h00 : 8es de finale -69 kg

16h00 : 16es de finale -64 kg



Vendredi 12 août : 16h00 : demi-finales -49 kg

16h00 : 8es de finale -75 kg

16h00 : quarts de finale -60 kg

16h00 : 8es de finale -60 kg (F)

16h00 : 8es de finale -51 kg (F)



Samedi 13 août : 16h00 : demi-finales -91 kg

16h00 : 8es de finale +91 kg

16h00 : 16es de finale -52 kg

16h00 : quarts de finale -69 kg



Dimanche 14 août : 16h00 : finale -49 kg

16h00 : demi-finales -60 kg

16h00 : 8es de finale -56 kg

16h00 : 8es de finale -64 kg

16h00 : quarts de finale -81 kg

16h00 : 8es de finale -75 kg (F)



Lundi 15 août : 16h00 : demi-finales -69 kg

16h00 : 8es de finale -52 kg

16h00 : quarts de finale -75 kg

16h00 : quarts de finale -60 kg (F)

19h00 : finale -91 kg

Mardi 16 août : 16h00 : demi-finales -81 kg

16h00 : quarts de finale +91 kg

16h00 : quarts de finale -56 kg

16h00 : quarts de finale -64 kg

16h00 : quarts de finale -51 kg (F)

22h00 : finale -60 kg



Mercredi 17 août : 19h00 : finale -69 kg

19h00 : quarts de finale -52 kg

19h00 : demi-finales -60 kg (F)

19h00 : quarts de finale -75 kg (F)



Jeudi 18 août : 19h00 : finale -81 kg

19h00 : demi-finales -56 kg

19h00 : demi-finales -75 kg

19h00 : demi-finales -51 kg (F)



Vendredi 19 août : 19h00 : finale -60 kg (F)

19h00 : demi-finales +91 kg

19h00 : demi-finales -52 kg

19h00 : demi-finales -64 kg

19h00 : demi-finales -75 kg (F)



Samedi 20 août : 19h00 : finale -56 kg

19h00 : finale -75 kg

19h00 : finale -51 kg (F)

Dimanche 21 août : 19h00 : finale +91 kg

19h00 : finale -52 kg

19h00 : finale -64 kg

19h00 : finale -75 kg (F)

Canoë-Kayak :

Dimanche 7 août :

17h30 : qualifications slalom C1 H17h30 : qualifications slalom K1 H

Lundi 8 août :

17h30 : qualifications slalom C2 H

17h30 : qualifications slalom K1 F

Mardi 9 août : 18h30 : demi-finales slalom C1 H

20h00 : finale slalom C1 H

Mercredi 10 août : 18h30 : demi-finales slalom K1 H

20h00 : finale slalom K1 H

Jeudi 11 août : 17h30 : demi-finales slalom C2 H

17h30 : demi-finales slalom K1 F

19h30 : finale Slalom C2 H

19h30 : finale Slalom K1 F

Lundi 15 août : 14h00 : K1 1.000 m H, séries 1 à 3

14h24 : K2 500 m F, séries 1 à 3

14h45 : K1 200 m F, séries 1 à 4

15h05 : C1 1.000 m H, séries 1 à 3

15h30 : K1 1.000 m H, demi-finales

15h46 : K2 500 m F, demi-finales

16h00 : K1 200 m F, demi-finales

16h10 : C1 1.000 m H, demi-finales



Mardi 16 août : 14h00 : K1 1.000 m H, finale B

14h08 : K1 1.000 m H, finale A

14h30 : K2 500 m F, finale B

14h37 : K2 500 m F, finale A

15h00 : K1 200 m F, finale B

15h05 : K1 200 m F, finale A

15h30 : C1 1.000 m H, finale B

15h38 : C1 1.000 m H, finale A

Mercredi 17 août : 14h00 : C1 200 m H, séries 1 à 4

14h20 : K2 1.000 m H, séries 1 et 2

14h36 : K1 500 m F, séries 1 à 4

15h04 : K2 200 m H, séries 1 et 2

15h14 : C1 200 m H, demi-finales

15h29 : K2 1.000 m H, demi-finales

15h45 : K1 500 m F, demi-finales

16h04 : K2 200 m H, demi-finales



Jeudi 18 août : 14h00 : C1 200 m H, finale B

14h05 : C1 200 m H, finale A

14h20 : K1 500 m F, finale B

14h27 : K1 500 m F, finale A

14h50 : K2 1.000 m H, finale B

14h58 : K2 1.000 m H, finale A

15h20 : K2 200 m H, finale B

15h25 : K2 200 m H, finale A

Vendredi 19 août : 14h00 : K1 200 m H, séries 1 à 3

14h15 : C2 1.000 m H, séries 1 et 2

14h31 : K4 500 m F, séries 1 et 2

14h45 : K4 1.000 m H, séries 1 et 2

15h01 : K1 200 m H, demi-finales

15h16 : C2 1.000 m H, demi-finales

15h32 : K4 500 m F, demi-finales

15h39 : K4 1.000 m H, demi-finales

Samedi 20 août : 14h00 : C2 1.000 m H, finale B

14h08 : C2 1.000 m H, finale A

14h25 : K1 200 m H, finale B

14h30 : K1 200 m H, finale A

14h45 : K4 500 m F, finale B

14h52 : K4 500 m F, finale A

15h10 : K4 1.000 m H, finale B

15h18 : K4 1.000 m H, finale A

Cyclisme sur piste :

Jeudi 11 août :

21h00 : Vitesse par équipes H, qualifications21h30 : Poursuite par équipes F, qualifications

22h10 : Vitesse par équipes H, 1er tour

22h30 : Poursuite par équipes H, qualifications

23h20 : Vitesse par équipes H, match pour la 3e place

23h25 : Vitesse par équipes H, finale

Vendredi 12 août : 21h00 : Vitesse par équipes F, qualifications

21h30 : Vitesse H, qualifications

22h10 : Poursuite par équipes H, 1er tour

22h25 : Vitesse par équipes F, 1er tour

22h40 : Vitesse H, 16es de finale, séries 1 à 9

23h10 : Vitesse par équipes F, match pour la 3e place

23h15 : Vitesse par équipes F, finale

23h28 : Vitesse H, repêchages 16es, séries 1 à 3

23h40 : Poursuite par équipes H, match pour la 7e place

23h45 : Poursuite par équipes H, match pour la 5e place

23h50 : Poursuite par équipes H, match pour la 3e place

23h55 : Poursuite par équipes H, finale

Samedi 13 août : 15h00 : Keirin F, 1er tour, séries 1 à 3

15h20 : Vitesse H, 8es de finale, série 1 à 615h45 : Keirin F, repêchages, séries 1 et 2

16h00 : Vitesse H, repêchages 8es, série 1 et 2

16h15 : Poursuite par équipes F, 1er tour

21h00 : Vitesse H, quarts de finale

21h20 : Keirin F, 2e tour, série 1 et 2

21h50 : Poursuite par équipes F, match pour la 7e place

21h55 : Poursuite par équipes F, match pour la 5e place

22h00 : Poursuite par équipes F, match pour la 3e place

22h05 : Poursuite par équipes F, finale

22h30 : Vitesse H, demi-finale

22h45 : Keirin F, finale

23h05 : Vitesse H, matches de classement 5e-8e places



Dimanche 14 août : 21h00 : Omnium H, scratch

21h30 : Vitesse H, match pour la 3e place

21h35 : Vitesse H, finale

21h40 : Vitesse F, qualifications

22h30 : Omnium H, poursuite

23h30 : Vitesse F, 16es de finale, séries 1 à 9



Lundi 15 août : 00h20 : Vitesse F, repêchages 16es, séries 1 à 3

00h35 : Omnium H, course à élimination

15h00 : Vitesse F, 8es de finale, série 1 à 6

15h20 : Omnium H, kilomètre

15h50 : Vitesse F, repêchages 8es, séries 1 et 2

16h00 : Omnium F, scratch

21h00 : Omnium H, tour lancé - 250 m lancé

21h30 : Vitesse F, matches de classement 9e-12e places

21h35 : Omnium F, poursuite

22h15 : Omnium H, course aux points

23h10 : Omnium H, classement général

23h20 : Omnium F, course à élimination



Mardi 16 août : 15h00 : Vitesse F, quarts de finale

15h20 : Keirin H, 1er tour, série 1 à 3

15h55 : Omnium F, 500 m

16h30 : Keirin H, repêchages, séries 1 et 2

21h00 : Vitesse F, demi-finales

21h10 : Omnium F, tour lancé - 250 m lancé

21h40 : Keirin H, 2e tour, séries 1 et 2

22h00 : Omnium F, course aux points

22h35 : Omnium F, classement général

22h40 : Vitesse F, match pour la 3e place

22h45 : Vitesse F, finale

23h10 : Keirin H, matches de classements 7e-12e places

23h15 : Keirin H, finale

Cyclisme sur route :

Samedi 6 août :

14h30 : course en ligne H

Dimanche 7 août :

17h30 : course en ligne F

Mercredi 10 août :



14h30 : contre la montre H et F

Équitation

Samedi 6 août :

15h00 : Concours complet individuel, dressage - Jour 115h00 : Concours complet par équipes, dressage - Jour 1

Dimanche 7 août :

15h00 : Concours complet individuel, dressage - Jour 2

15h00 : Concours complet par équipes, dressage - Jour 2



Lundi 8 août : 15h00 : Concours complet individuel, Cross-Country

15h00 : Concours complet par équipes, Cross-Country



Mardi 9 août : 15h00 : Concours complet individuel, Saut d'obstacles

15h00 : Concours complet par équipes, Saut d'obstacles

20h30 : Concours complet individuel, Classement général - Classement final

20h30 : Concours complet par équipes, Classement général - Classement final



Mercredi 10 août : 15h00 : Dressage individuel, Grand-Prix (Jour 1)

15h00 : Dressage par équipes, qualifications - Grand-Prix (Jour 1)



Jeudi 11 août : 15h00 : Dressage individuel, Grand-Prix (Jour 2)

15h00 : Dressage par équipes, qualifications - Grand-Prix (Jour 2)



Vendredi 12 août : 15h00 : Dressage individuel, Grand-Prix Spécial

15h00 : Dressage par équipes, finale - Jour 3 - Grand-Prix Spécial (Jour 3)



Dimanche 14 août : 15h00 : Saut obstacles individuel, qualifications

Lundi 15 août : 15h00 : Dressage individuel, Grand-Prix Libre

Mardi 16 août : 15h00 : Saut d'obstacles par équipes, qualifications

Mercredi 17 août : 15h00 : Saut d'obstacles par équipes, finale

Vendredi 19 août : 15h00 : Saut obstacles individuel, finale - Manche A

18h30 : Saut obstacles individuel, finale - Manche B

Escrime :

Samedi 6 août :

14h00 : épée F

Dimanche 7 août : 14h00 : fleuret H

Lundi 8 août : 14h00 : sabre F

Mardi 9 août : 14h00 : épée H

Mercredi 10 août : 13h30 : sabre H

13h30 : fleuret F



Jeudi 11 août : 14h00 : épée par équipes F

Vendredi 12 août : 14h00 : fleuret par équipes H

Samedi 13 août : 14h00 : sabre par équipes F

Dimanche 14 août : 14h00 : épée par équipes H

Football :

Mercredi 3 août :

1re journée tournoi F

18h00 : Suède - Afrique du Sud (groupe E)20h00 : Canada - Australie (groupe F)

21h00 : Brésil - Chine (groupe E)23h00 : Zimbabwe - Allemagne (groupe F)00h00 : États-Unis - Nouvelle-Zélande (groupe G)

03h00 : France - Colombie (groupe G)

Jeudi 4 août : 1re journée tournoi H18h00 : Irak - Danemark (groupe A)

20h00 : Honduras - Algérie (groupe D)

21h00 : Brésil - Afrique du Sud (groupe A)

22h00 : Fidji - Corée du Sud (groupe C)

23h00 : Suède - Colombie (groupe B)

23h00 : Portugal - Argentine (groupe D)

01h00 : Mexique - Allemagne (groupe C)

02h00 : Nigeria - Japon (groupe B)

Samedi 6 août : 2e journée tournoi F20h00 : Canada - Zimbabwe (groupe F)

22h00 : États-Unis - France (groupe G)

23h00 : Allemagne - Australie (groupe F)

00h00 : Afrique du Sud - Chine (groupe E)

01h00 : Colombie - Nouvelle-Zélande (groupe G)

03h00 : Brésil - Suède (groupe E)

Dimanche 7 août : 2e journée tournoi H18h00 : Fidji - Mexique (groupe C)

20h00 : Honduras - Portugal (groupe D)

21h00 : Allemagne - Corée du Sud (groupe C)

23h00 : Suède - Nigeria (groupe B)

23h00 : Argentine - Algérie (groupe D)

00h00 : Danemark - Afrique du Sud (groupe A)

02h00 : Japon - Colombie (groupe B)

03h00 : Brésil - Irak (groupe A)

Mardi 9 août :

3e journée tournoi F21h00 : Allemagne - Canada et Australie - Zimbabwe (groupe F)

23h00 : Colombie - États-Unis (groupe G)

00h00 : Nouvelle-Zélande - France (groupe G)

02h00 : Afrique du Sud - Brésil (groupe E)

03h00 : Chine - Suède (groupe E)

Mercredi 10 août : 3e journée tournoi H18h00 : Algérie - Portugal et Argentine - Honduras (groupe D)

21h00 : Allemagne - Fidji et Corée du Sud - Mexique (groupe C)00h00 : Japon-Suède et Colombie - Nigeria (groupe B)03h00 : Danemark - Brésil et Afrique du Sud - Irak (groupe A)

Vendredi 12 août : Quarts de finale F18h00 : 1er groupe G - 3e groupe E ou F

21h00 : 2e groupe E - 2e groupe F

00h00 : 1er groupe F - 2e groupe G

03h00 : 1er groupe E - 3e groupe F ou G

Samedi 13 août : Quarts de finale H18h00 : 1er groupe D - 2e groupe C

21h00 : 1er groupe B - 2e groupe A

00h00 : 1er groupe C - 2e groupe D

03h00 : 1er groupe A - 2e groupe B

Mardi 16 août : Demi-finales F à 18h00 et 21h00

Mercredi 17 août : Demi-finales H à 18h00 et 21h00

Vendredi 19 août : 18h00 : Match pour la 3e place F22h30 : finale F

Samedi 20 août : 18h00 : Match pour la 3e place H

22h30 : finale H

Golf :

Jeudi 11 août : 13h00 : Individuel H, Stroke-play - Jour 1

Vendredi 12 août : 13h00 : Individuel H, Stroke-play - Jour 2

Samedi 13 août : 13h00 : Individuel H, Stroke-play - Jour 3

Dimanche 14 août : 12h30 : Individuel H, Stroke-play - Jour 4

Mercredi 17 août : 13h00 : Individuel F, Stroke-play - Jour 1

Jeudi 18 août : 13h00 : Individuel F, Stroke-play - Jour 2

Vendredi 19 août : 13h00 : Individuel F, Stroke-play - Jour 3

Samedi 20 août : 12h30 : Individuel F, Stroke-play - Jour 4

Gymnastique artistique :

Samedi 6 août :

15h30 : Anneaux, qualifications15h30 : Sol H, qualifications

15h30 : Saut H, qualifications

15h30 : Barre fixe, qualifications

15h30 : Cheval d'arçons, qualifications

15h30 : Barres parallèles, qualifications

15h30 : Concours général individuel H, qualifications

15h30 : Concours général par équipes H, qualifications

Dimanche 7 août : 14h45 : Poutre, qualifications

14h45 : Sol F, qualifications

14h45 : Saut F, qualifications

14h45 : Barres asymétriques, qualifications

14h45 : Concours général individuel F, qualifications

14h45 : Concours général par équipes F, qualifications

Lundi 8 août : 21h00 : Concours général par équipes H, finale

Mardi 9 août : 21h00 : Concours général par équipes F, finale

Mercredi 10 août : 21h00 : Concours général individuel H, finale

Jeudi 11 août : 21h00 : Concours général individuel F, finale

Dimanche 14 août : 19h00 : Sol H, finale

19h00 : Saut F, finale

19h00 : Cheval d'arçons, finale

19h00 : Barres asymétriques, finale

Lundi 15 août : 19h00 : Poutre, finale

19h00 : Anneaux, finale

19h00 : Saut H, finale

Mardi 16 août : 19h00 : Sol F, finale

19h00 : Barre fixe, finale

19h00 : Barres parallèles, finale

Gymnastique rythmique :

Vendredi 19 août :

18h00 : Concours individuel, qualifications

Samedi 20 août : 18h00 : Concours par ensembles, qualifications22h00 : Concours individuel, finale

Dimanche 21 août : 22h00 : Concours par ensembles, finale

Haltérophilie :

Dimanche 7 août :

01h00 : -48 kg F, finale15h00 : -56 kg H, finale

20h30 : -53 kg F, finale



Lundi 8 août : 15h00 : -58 kg F, finale

15h00 :-62 kg H, finale



Mardi 9 août : 15h00 : -63 kg F, finale

15h00 : -69 kg H, finale



Mercredi 10 août : 15h00 : -69 kg F, finale

15h00 : -77 kg H, finale



Vendredi 12 août : 15h00 : -75 kg F, finale

15h00 : -85 kg H, finale



Samedi 13 août : 20h30 : -94 kg H, finale

Lundi 15 août : 01h00 : +75 kg F, finale

20h30 : -105 kg H, finale



Mardi 16 août : 20h30 : +105 kg H, finale

Handball :

Samedi 6 août :

1re journée tournoi F

14h30 : Norvège - Brésil (groupe A)16h30 : Pays-Bas - France (groupe B)

19h40 : Russie - Corée du Sud (groupe B)

21h40 : Monténégro - Espagne (groupe A)

00h50 : Roumanie - Angola (groupe A)

02h50 : Suède - Argentine (groupe B)

Dimanche 7 août : 1re journée tournoi H14h30 : Croatie - Qatar (groupe A)

16h30 : Suède - Allemagne (groupe B)

19h40 : Danemark - Argentine (groupe A)

21h40 : Pologne - Brésil (groupe B)

00h50 : France - Tunisie (groupe A)

02h50 : Slovénie - Égypte (groupe B)

Lundi 8 août : 2e journée tournoi F14h30 : Corée du Sud - Suède (groupe B)

16h30 : France - Russie (groupe B)

19h40 : Espagne - Norvège (groupe A)

21h40 : Brésil - Roumanie (groupe A)

00h50 : Argentine - Pays-Bas (groupe B)

02h50 : Angola - Monténégro (groupe A)

Mardi 9 août : 2e journée tournoi H14h30 : Qatar - France (groupe A)

16h30 : Allemagne - Pologne (groupe B)

19h40 : Tunisie - danemark (groupe A)

21h40 : Brésil - Slovénie (groupe B)

00h50 : Égypte - Suède (groupe B)

02h50 : Argentine - Croatie (groupe A)

Mercredi 10 août : 3e journée tournoi F14h30 : Brésil - Espagne (groupe A)

16h30 : Roumanie - Monténégro (groupe A)

19h40 : Russie - Suède (groupe B)

21h40 : Norvège - Angola (groupe A)

00h50 : Pays-Bas - Corée du Sud (groupe B)

02h50 : France - Argentine (groupe B)

Jeudi 11 août : 3e journée tournoi H14h30 : Tunisie - Qatar (groupe A)

16h30 : Pologne - Égypte (groupe B)

19h40 : Danemark - Croatie (groupe A)

21h40 : Brésil - Allemagne (groupe B)

00h50 : Slovénie - Suède (groupe B)

02h50 : France - Argentine (groupe A)

Vendredi 12 août : 4e journée tournoi F14h30 :Angola - Brésil (groupe A)

16h30 : Suède - Pays-Bas (groupe B)

19h40 : Roumanie - Espagne (groupe A)

21h40 : Monténégro - Norvège (groupe A)

00h50 : Russie - Argentine (groupe B)

02h50 : Corée du Sud - France (groupe B)

Samedi 13 août :

4e journée tournoi H14h30 : Slovénie - Allemagne (groupe B)

16h30 : Croatie - France (groupe A)

19h40 : Danemark - Qatar (groupe A)

21h40 : Égypte - Brésil (groupe B)

00h50 : Suède - Pologne (groupe B)

02h50 : Argentine - Tunisie (groupe A)

Dimanche 14 août : 5e journée tournoi F14h30 : Monténégro - Brésil (groupe A)

16h30 : Suède - France (groupe B)

19h40 : Pays-Bas - Russie (groupe B)

21h40 : Norvège - Roumanie (groupe A)

00h50 : Espagne - Angola (groupe A)

02h50 : Argentine - Corée du Sud (groupe B)

Lundi 15 août : 5e journée tournoi H14h30 : Pologne - Slovénie (groupe B)

16h30 : Allemagne - Égypte (groupe B)

19h40 : Suède - Brésil (groupe B)

19h40 : France - Danemark (groupe A)

00h50 : Croatie - Tunisie (groupe A)

02h50 : Qatar - Argentine (groupe A)

Mardi 16 août : Quarts de finale F à 15h00, 18h30, 22h00 et 01h30

Mercredi 17 août : Quarts de finale H à 15h00, 18h30, 22h00 et 01h30

Jeudi 18 août : Demi-finales F à 20h00 et 01h30

Vendredi 19 août : Demi-finales H à 20h30 et 01h00

Samedi 20 août : 16h30 : Match pour la 3e place F

20h30 : Finale F

Dimanche 21 août : 15h30 : Match pour la 3e place H



19h00 : Finale H

Hockey sur gazon :

Samedi 6 août :

15h00 : tournoi H, Argentine - Pays-Bas (poule B - 1re journée)16h00 : tournoi H, Inde - Irlande (poule B - 1re journée)

17h30 : tournoi H, Belgique - Grande-Bretagne (poule A - 1re journée)

18h30 : tournoi H, Australie - Nouvelle-Zélande (poule A - 1re journée)

22h00 : tournoi F, Argentine - États-Unis (poule B - 1re journée)

23h00 : tournoi H, Canada - Argentine (poule B - 1re journée)

00h30 : tournoi H, Espagne - Brésil (poule A - 1re journée)

01h30 : tournoi F, Grande- Bretagne - Australie (poule B - 1re journée)

Dimanche 7 août : 15h00 : tournoi F, Nouvelle-Zélande - Corée du Sud (poule A - 1re journée)

16h00 : tournoi F, Japon - Inde (poule B - 1re journée)

17h30 : tournoi F, Pays-Bas - Espagne (poule A - 1re journée)

18h30 : tournoi F, Chine - Allemagne (poule A - 1re journée)

22h00 : tournoi H, Grande-Bretagne - Nouvelle-Zélande (poule A - 2e journée)

23h00 : tournoi H, Pays-Bas - Irlande (poule B - 2e journée)

00h30 : tournoi H, Brésil - Belgique (poule A - 2e journée)

01h30 : tournoi H, Australie - Espagne (poule A - 2e journée)

Lundi 8 août : 15h00 : tournoi F, Australie - États-Unis (poule B - 2e journée)

16h00 : tournoi H, Allemagne - Inde (poule B - 2e journée)

17h30 : tournoi H, Canda - Argentine (poule B - 2e journée)

18h30 : tournoi F, Nouvelle-Zélande - Allemagne (poule A - 2e journée)

22h00 : tournoi F, Pays-Bas - Corée du Sud (poule A - 2e journée)

23h00 : tournoi F, Inde - Grande-Bretagne (poule B - 2e journée)

00h30 : tournoi F, Espagne - Chine (poule A - 2e journée)

01h30 : tournoi F, Argentine - Japon (poule B - 2e journée)

Mardi 9 août : 15h00 : tournoi H, Nouvelle-Zélande - Espagne (poule A - 3e journée)

16h00 : tournoi H, Argentine - Inde (poule B - 3e journée)

17h30 : tournoi H, Allemagne - Irlande (poule B - 3e journée)

18h30 : tournoi H, Pays-Bas - Canada (poule B - 3e journée)

23h00 : tournoi H, Brésil - Grande-Bretagne (poule A - 3e journée)

01h30 : tournoi H, Belgique - Australie (poule A - 3e journée)

Mercredi 10 août : 15h00 : tournoi F, Espagne - Nouvelle-Zélande (poule A - 3e journée)

16h00 : tournoi F, Inde - Australie (poule B - 3e journée)

17h30 : tournoi F, Allemagne - Corée du Sud (poule A - 3e journée)

18h30 : tournoi F, Grande-Bretagne - Argentine (poule B - 3e journée)

22h00 : tournoi F, États-Unis - Japon (poule B - 3e journée)

23h00 : tournoi F, Chine - Pays-Bas (poule A - 3e journée)

00h30 : tournoi H, Nouvelle-Zélande - Brésil (poule A - 4e journée)

01h30 : tournoi H, Grande-Bretagne - Australie (poule A - 4e journée)

Jeudi 11 août : 15h00 : tournoi H, Pays-Bas - Inde (poule B - 4e journée)

16h00 : tournoi H, Irlande - Canda (poule B - 4e journée)

17h30 : tournoi H, Argentine - Allemagne (poule B - 4e journée)

18h30 : tournoi H, Espagne - Belgique (poule A - 4e journée)

22h00 : tournoi F, Allemagne - Espagne (poule A - 4e journée)

23h00 : tournoi F, Australie - Argentine (poule B - 4e journée)

00h30 : tournoi F, États-Unis (poule B - 4e journée)

01h30 : tournoi F, Japon - Grande-Bretagne (poule B - 4e journée)

Vendredi 12 août : 15h00 : tournoi F, Corée du Sud (poule A - 4e journée)

16h00 : tournoi F, Nouvelle-Zélande - Pays-Bas (poule A - 4e journée)

17h30 : tournoi H, Inde - Canda (poule B - 5e journée)

18h30 : tournoi H, Allemagne - Pays-Bas, (poule B - 5e journée)

22h00 : tournoi H, Grande-Bretagne - Espagne (poule A - 5e journée)

23h00 : tournoi H, Belgique - Nouvelle-Zélande (poule A - 5e journée)

00h30 : tournoi H, Irlande - Argentine (poule B - 5e journée)

01h30 : tournoi H, Australie - Brésil (poule A - 5e journée)

Samedi 13 août : 15h00 : tournoi F, Argentine - Inde (poule B - 5e journée)

17h30 : tournoi F, Pays-Bas - Allemagne (poule A - 5e journée)

22h00 : tournoi F, Corée du Sud - Espagne (poule A - 5e journée)

23h00 : tournoi F, Grande-Bretagne - États-Unis (poule B - 5e journée)

00h30 : tournoi F, Australie - Japon (poule B - 5e journée)

01h30 : tournoi F, Chine - Nouvelle-Zélande (poule A - 5e journée)

Dimanche 14 août : Quarts de finale H à 15h00, 17h30, 23h00 et 01h30

Lundi 15 août : Quarts de finale H à 15h00, 17h30, 23h00 et 01h30

Mardi 16 août :

Demi-finales H à 17h00 et 22h00

Mercredi 17 août : Demi-finales F à 17h00 et 22h00

Jeudi 18 août : 17h00 : match pour la 3e place H

22h00 : finale H

Vendredi 19 août : 17h00 : match pour la 3e place F



22h00 : finale F

Judo :

Samedi 6 août :

15h00 : tournoi -48 kg F15h00 : tournoi -60 kg H

Dimanche 7 août : 15h00 : tournoi -52 kg F

15h00 : tournoi -66 kg H



Lundi 8 août : 15h00 : tournoi -57 kg F

15h00 : tournoi -73 kg H



Mardi 9 août : 15h00 : tournoi -63 kg F

15h00 : tournoi -81 kg H



Mercredi 10 août : 15h00 : tournoi -70 kg F

15h00 : tournoi -90 kg H



Jeudi 11 août :

15h00 : tournoi -78 kg F

15h00 : tournoi -100 kg H



Vendredi 12 août : 15h00 : tournoi +78 kg F

15h00 : tournoi +100 kg H

Lutte gréco-romaine

Samedi 6 août :

15h00 : tournoi -48 kg F15h00 : tournoi -60 kg H

Dimanche 7 août :

15h00 : tournoi -52 kg F

15h00 : tournoi -66 kg H



Lundi 8 août : 15h00 : tournoi -57 kg F

15h00 : tournoi -73 kg H



Mardi 9 août : 15h00 : tournoi -63 kg F

15h00 : tournoi -81 kg H



Mercredi 10 août : 15h00 : tournoi -70 kg F

15h00 : tournoi -90 kg H



Jeudi 11 août : 15h00 : tournoi -78 kg F

15h00 : tournoi -100 kg H



Vendredi 12 août : 15h00 : tournoi +78 kg F

15h00 : tournoi +100 kg H

Lutte libre :

Mercredi 17 août :

15h00 : tournoi -48 kg F15h00 : tournoi -58 kg F

15h00 : tournoi -69 kg F



Jeudi 18 août : 15h00 : tournoi -53 kg F

15h00 : tournoi -63 kg F

15h00 : tournoi -75 kg F



Vendredi 19 août : 15h00 : tournoi -57 kg H

15h00 : tournoi -74 kg H



Samedi 20 août : 15h00 : tournoi -86 kg H

15h00 : tournoi -125 kg H



Dimanche 21 août :



13h30 : tournoi -65 kg H

13h30 : tournoi -97 kg H

Natation :

Samedi 6 août :

18h00 : 100 m brasse H, séries18h00 : 400 m 4 nages F, séries

18h00 : 400 m 4 nages H, séries

18h00 : 100 m papillon F, séries

18h00 : 400 m nage libre H, séries

18h00 : relais 4x100 m nage libre F, séries

03h00 : 400 m 4 nages F, finale

03h00 : 400 m 4 nages H, finale

03h00 : 400 m nage libre H, finale

03h00 : 100 m brasse H, demi-finales

03h00 : 100 m papillon F, demi-finales

03h00 : relais 4x100 m nage libre F, finale

Dimanche 7 août : 18h00 : 100 m dos F, séries

18h00 : 100 m dos H, séries

18h00 : 100 m brasse F, séries

18h00 : 200 m nage libre H, séries

18h00 : 400 m nage libre F, séries

18h00 : relais 4x100 m nage libre H, séries

03h00 : 100 m brasse H, finale

03h00 : 100 m papillon F, finale

03h00 : 100 m dos F, demi-finales

03h00 : 100 m dos H, demi-finales

03h00 : 400 m nage libre F, finale

03h00 : 100 m brasse F, demi-finales

03h00 : 200 m nage libre H, demi-finales

03h00 : relais 4x100 m nage libre H, finale

Lundi 8 août : 18h00 : 200 m 4 nages F, séries

18h00 : 200 m papillon H, séries

18h00 : 200 m nage libre F, séries

03h00 : 100 m dos F, finale

03h00 : 100 m dos H, finale

03h00 : 100 m brasse F, finale

03h00 : 200 m nage libre H, finale

03h00 : 200 m 4 nages F, demi-finales

03h00 : 200 m papillon H, demi-finales

03h00 : 200 m nage libre F, demi-finales



Mardi 9 août : 18h00 : 200 m brasse H, séries

18h00 : 200 m papillon F, séries

18h00 : 100 m nage libre H, séries

18h00 : relais 4x200 m nage libre H, séries

03h00 : 200 m 4 nages F, finale

03h00 : 200 m papillon H, finale

03h00 : 200 m nage libre F, finale

03h00 : 200 m brasse H, demi-finales

03h00 : 200 m papillon F, demi-finales

03h00 : 100 m nage libre H, demi-finales

03h00 : relais 4x200 m nage libre H, finale

Mercredi 10 août : 18h00 : 200 m dos H, séries

18h00 : 200 m brasse F, séries

18h00 : 200 m 4 nages H, séries

18h00 : 100 m nage libre F, séries

18h00 : relais 4x200 m nage libre F, séries

03h00 : 200 m brasse H, finale

03h00 : 200 m papillon F, finale

03h00 : 200 m dos H, demi-finales

03h00 : 100 m nage libre H, finale

03h00 : 200 m brasse F, demi-finales

03h00 : 200 m 4 nages H, demi-finales

03h00 : 100 m nage libre F, demi-finales

03h00 : relais 4x200 m nage libre F, finale

Jeudi 11 août : 18h00 : 200 m dos F, séries

18h00 : 100 m papillon H, séries

18h00 : 50 m nage libre H, séries

18h00 : 800 m nage libre F, séries

03h00 : 200 m dos H, finale

03h00 : 200 m brasse F, finale

03h00 : 200 m 4 nages H, finale

03h00 : 200 m dos F, demi-finales

03h00 : 100 m nage libre F, finale

03h00 : 100 m papillon H, demi-finales

03h00 : 50 m nage libre H, demi-finales



Vendredi 12 août : 18h00 : 50 m nage libre F, séries

18h00 : 1.500 m nage libre H, séries

18h00 : relais 4x100 m 4 nages F, séries

18h00 : relais 4x100 m 4 nages H, séries

3h00 : 200 m dos F, finale

3h00 : 100 m papillon H, finale

3h00 : 50 m nage libre H, finale

3h00 : 800 m nage libre F, finale

3h00 : 50 m nage libre F, demi-finales



Samedi 13 août : 03h00 : 50 m nage libre F, finale

03h00 : 1.500 m nage libre H, finale

03h00 : relais 4x100 m 4 nages F, finale

03h00 : relais 4x100 m 4 nages H, finale

Natation en eau libre :

Lundi 15 août :

13h00 : 10 km F, finale

Mardi 16 août : 13h00 : 10 km H, finale

Natation synchronisée :

Dimanche 14 août :

16h00 : Duo, programme libre

Lundi 15 août : 16h00 : Duo, programme technique

Mardi 16 août : 19h00 : Duo, finale

Jeudi 18 août : 18h00 : Par équipes, programme technique

Vendredi 19 août : 17h00 : Par équipes, programme libre

Pentathlon moderne :

Jeudi 18 août :

15h00 : Individuel F, escrime, qualifications19h30 : Individuel H, escrime, qualifications

Vendredi 19 août : 15h00 : Individuel F, natation (200 m)16h00 : Escrime - Tour principal19h00 : Équitation

22h00 : Combiné (Course/Tir)

23h50 : Classement général



Samedi 20 août : 15h00 : Individuel H, natation (200m)

16h00 : Escrime - Tour principal

19h00 : Équitation

22h00 : Combiné (Course/Tir)

23h50 : Classement général

Plongeon :

Dimanche 7 août :

20h00 : Tremplin 3 m synchronisé F, finale

Lundi 8 août : 20h00 : Haut Vol synchronisé H, finale

Mardi 9 août : 20h00 : Haut Vol synchronisé F, finale

Mercredi 10 août : 20h00 : Tremplin 3 m synchronisé H, finale

Vendredi 12 août : 21h00 : Tremplin 3 m F, qualifications

Samedi 13 août : 21h00 : Tremplin 3 m F, demi-finales

Dimanche 14 août : 21h00 : Tremplin 3 m F, finale

Lundi 15 août : 20h15 : Tremplin 3 m H, qualifications

Mardi 16 août : 15h00 : Tremplin 3 m H, demi-finales

22h00 : Tremplin 3 m H, finale

Mercredi 17 août : 20h00 : Haut Vol F, qualifications

Jeudi 18 août : 15h00 : Haut Vol F, demi-finales

21h00 : Haut Vol F, finale

Vendredi 19 août : 20h00 : Haut Vol H, qualifications

Samedi 20 août : 16h00 : Haut Vol H, demi-finales

21h30 : Haut Vol H, finale

Rugby à VII :

S amedi 6 août :

1re et 2e journées tournoi F

16h00 : France - Espagne (groupe B)16h30 : Nouvelle-Zélande - Kenya (groupe B)

17h00 : Grande-Bretagne - Brésil (groupe C)

17h30 : Canada - Japon (groupe C)

18h00 : États-Unis - Fidji (groupe A)

18h30 : Australie - Colombie (groupe A)

21h00 : France - Kenya (groupe B)

21h30 : Nouvelle-Zélande - Espagne (groupe B)

22h00 : Grande-Bretagne (groupe C)

22h30 : Canada - Brésil (groupe C)

23h00 : États-Unis - Colombie (groupe A)

23h30 : Australie - Fidji (groupe A)

Dimanche 7 août : 3e journée et début du tableau final tournoi F16h00 : Espagne - Kenya (groupe B)

16h30 : Nouvelle-Zélande - France (groupe B)

17h00 : Brésil - Japon (groupe C)

17h30 : Canada - Grande-Bretagne (groupe C)

18h00 : Fidji - Colombie (groupe A)

18h30 : Australie - États-Unis (groupe A)

21h00 : match de classement (9/12)

21h30 : match de classement (9/12)

22h00 : quart de finale 1

22h30 : quart de finale 2

23h00 : quart de finale 3

23h30 : quart de finale 4



Lundi 8 août :

Fin du tableau final tournoi F



17h30 : match pour la 11e place18h00 : match pour la 9e place

18h30 : match de classement (5/8)

19h00 : match de classement (5/8)

19h30 : demi-finale 1

20h00 : demi-finale 2

22h30 : match pour la 7e place

23h00 : match pour la 5e place

23h30 : match pour la 3e place

0h00 : finale

Mardi 9 août : 1re et 2e journées tournoi H16h00 : Australie - France (groupe B)

16h30 : Afrique du Sud - Espagne (groupe B)

17h00 : Grande-Bretagne - Kenya (groupe C)

17h30 : Nouvelle-Zélande - Japon (groupe C)

18h00 : États-Unis - Argentine (groupe A)

18h30 : Fidji - Brésil (groupe A)

21h00 : Australie - Espagne (groupe B)

21h30 : Afrique du Sud - France (groupe B)

22h00 : Grande-Bretagne - Japon (groupe C)

22h30 : Nouvelle-Zélande - Kenya (groupe C)

23h00 : États-Unis - Brésil (groupe A)

23h30 : Fidji - Argentine (groupe A)

Mercredi 10 août : 3e journée et début du tableau final tournoi H16h00 : France - Espagne (groupe B)

16h30 : Afrique du Sud - Australie (groupe B)

17h00 : Kenya - Japon (groupe C)

17h30 : Nouvelle-Zélande - Grande-Bretagne (groupe C)

18h00 : Argentine - Brésil (groupe A)

18h30 : Fidji - États-Unis (groupe A)



21h00 : match de classement (9/12)

21h30 : match de classement (9/12)

22h00 : quart de finale 1

22h30 : quart de finale 2

23h00 : quart de finale 3

23h30 : quart de finale 4



Jeudi 11 août : Fin du tableau final tournoi H17h30 : match pour la 11e place

18h00 : match pour la 9e place

18h30 : match de classement (5/8)

19h00 : match de classement (5/8)

19h30 : demi-finale 1

20h00 : demi-finale 2

22h30 : match pour la 7e place

23h00 : match pour la 5e place

23h30 : match pour la 3e place

0h00 : finale

Taekwondo :

Mercredi 17 août :

14h00 : tournoi -49 kg F14h00 : tournoi -58 kg H

Jeudi 18 août : 14h00 : tournoi -57 kg F

14h00 : tournoi -68 kg H



Vendredi 19 août : 14h00 : tournoi -67 kg F

14h00 : tournoi -80 kg H



Samedi 20 août : 14h00 : tournoi +67 kg F

14h00 : tournoi +80 kg H

Tennis :

Du samedi 6 au dimanche 14 août, coup d'envoi des matches de 15h45 à 1h.

Tennis de table :

Samedi 6 août :

14h00 : Simple F, tour préliminaire14h00 : Simple H, tour préliminaire

19h30 : Simple F, 1er tour

19h30 : Simple H, 1er tour



Dimanche 7 août : 14h00 : Simple F, 2e tour

14h00 : Simple H, 2e tour

23h00 : Simple F, 16es de finale

23h00 : Simple H, 16es de finale



Lundi 8 août : 21h00 : Simple F, 8es de finale

21h00 : Simple H, 8es de finale



Mardi 9 août : 15h00 : Simple F, quarts de finale

21h00 : Simple H, quarts de finale



Mercredi 10 août : 15h00 : Simple F, demi-finales

Jeudi 11 août : 01h30 : Simple F, match pour la 3e place

02h30 : Simple F, finale

15h00 : Simple H, demi-finales



Vendredi 12 août : 01h30 : Simple H, match pour la 3e place

02h30 : Simple H, finale

15h00 : Par équipes F, 1er tour



Samedi 13 août : 00h30 : Par équipes H, 1er tour

15h00 : Par équipes F, quarts de finale



Dimanche 14 août : 15h00 : Par équipes H, quarts de finale

Lundi 15 août : 00h30 : Par équipes F, demi-finales

20h00 : Par équipes H, demi-finales



Mardi 16 août : 16h00 : Par équipes F, match pour la 3e place

Mercredi 17 août : 00h30 : Par équipes F, finale

16h00 : Par équipes H, match pour la 3e place



Jeudi 18 août : 0h30 : Par équipes H, finale

Tir :

Samedi 6 août :

13h30 : Carabine 10 m F, qualifications13h30: Pistolet 10 m H, qualifications

20h00 : Carabine 10 m F, finale

20h00 : Pistolet 10 m H, finale

Dimanche 7 août : 14h00 : Pistolet 10 m F, qualifications

14h00 : Fosse olympique F, qualifications

14h00 : Fosse olympique H, qualifications

19h00 : Fosse olympique F, demi-finales

20h00 : Pistolet 10 m F, finale

20h00 : Fosse olympique F, finale

Lundi 8 août : 14h00 : Carabine 10 m H, qualifications

19h00 : Fosse olympique H, demi-finales

20h00 : Carabine 10 m H, finale

20h00 : Fosse olympique H, finale

Mardi 9 août : 14h00 : Pistolet 25 m F, qualifications

20h00 : Pistolet 25 m F, finale

Mercredi 10 août : 14h00 : Double trap H, qualifications

14h00 : Pistolet 50 m H, qualifications

19h00 : Double trap H, demi-finales

20h00 : Double trap H, finale

20h00 : Pistolet 50 m H, finale

Jeudi 11 août : 14h00 : Carabine 3x20 F, qualifications

17h30 : Carabine 3x20 F, finale

Vendredi 12 août : 14h00 : Skeet F, qualifications

14h00 : Skeet H, qualifications

14h00 : Carabine couché H, qualifications

14h00 : Pistolet vitesse olympique H, qualifications

19h00 : Skeet F, demi-finales

20h00 : Skeet F, finale

20h00 : Carabine couché H, finale

Samedi 13 août : 19h00 : Skeet H, demi-finales

20h00 : Skeet H, finale

20h00 : Pistolet vitesse olympique H, finale

Dimanche 14 août : 14h00 : Carabine 3x40 H, qualifications

18h30 : Carabine 3x40 H, finale

Tir à l'arc :

Samedi 6 août :

14h00 : épreuve par équipes H

Dimanche 7 août : 14h00 : épreuve par équipes F

Lundi 8 août : 14h00 : 32es de finale épreuve individuelle F

14h00 : 32es de finale épreuve individuelle H

Mardi 9 août : 14h00 : 16es de finale épreuve individuelle F

14h00 : 16es de finale épreuve individuelle H



Jeudi 11 août : 14h00 : 8es de finale épreuve individuelle F

20h00 : quarts de finale épreuve individuelle F

21h30 : demi-finales épreuve individuelle F

23h00 : finale épreuve individuelle F

Vendredi 12 août : 14h00 : 8es de finale épreuve individuelle H



20h00 : quarts de finale épreuve individuelle H

21h30 : demi-finales épreuve individuelle H

23h00 : finale épreuve individuelle H

Trampoline :

Vendredi 12 août :

19h00 : qualifications F20h30 : finale F



Samedi 13 août : 19h00 : qualifications H



20h30 : finale H

Triathlon :

Jeudi 18 août :

16h00 : épreuve H

Samedi 20 août : 16h00 : épreuve F

VTT :

Samedi 20 août :

17h30 : cross-country F

Dimanche 21 août : 17h30 : cross-country H

Voile :

Lundi 8 août :

18h00 : Laser, régate 118h00 : Laser Radial, régate 1

18h00 : Planche à voile (F), régate 1

18h00 : Planche à voile (H), régate 1

19h30 : Planche à voile (F), régate 2

19h30 : Planche à voile (H), régate 2

20h30 : Laser, régate 2

20h30 : Laser Radial, régate 2

21h00 : Planche à voile (F), régate 3

21h00 : Planche à voile (H), régate 3



Mardi 9 août : 18h00 : Finn, régate 1

18h00 : Laser, régate 3

18h00 : Laser Radial, régate 3

18h00 : Planche à voile (F), régate 4

18h00 : Planche à voile (H), régate 4

19h30 : Planche à voile (F), régate 5

19h30 : Planche à voile (H), régate 5

20h30 : Finn, régate 2

20h30 : Laser, régate 4

20h30 : Laser Radial, régate 4

21h00 : Planche à voile (F), régate 6

21h00 : Planche à voile (H), régate 6



Mercredi 10 août : 18h00 : Finn, régate 3

18h00 : Laser, régate 5

18h00 : Nacra, régate 1

18h00 : 470 (F), régate 1

18h00 : 470 (H), régate 1

18h00 : Laser Radial, régate 5

19h30 : Nacra, régate 2

20h30 : Finn, régate 4

20h30 : Laser, régate 6

20h30 : 470 (F), régate 2

20h30 : 470 (H), régate 2

20h30 : Laser Radial, régate 6

21h00 : Nacra, régate 3



Jeudi 11 août : 18h00 : Finn, régate 5

18h00 : Nacra, régate 4

18h00 : 470 (F), régate 3

18h00 : 470 (H), régate 3

18h00 : Planche à voile (F), régate 7

18h00 : Planche à voile (H), régate 7

19h30 : Nacra, régate 5

19h30 : Planche à voile (F), régate 8

19h30 : Planche à voile (H), régate 8

20h30 : Finn, régate 6

20h30 : 470 (F), régate 4

20h30 : 470 (H), régate 4

21h00 : Nacra, régate 6

21h00 : Planche à voile (F), régate 9

21h00 : Planche à voile (H), régate 9



Vendredi 12 août : 18h00 : 49er, régate 1

18h00 : Laser, régate 7

18h00 : 49erFX, régate 1

18h00 : 470 (F), régate 5

18h00 : 470 (H), régate 5

18h00 : Laser Radial, régate 7

18h00 : Planche à voile (F), régate 10

18h00 : Planche à voile (H), régate 10

19h30 : 49er, régate 2

19h30 : 49erFX, régate 2

19h30 : Planche à voile (F), régate 11

19h30 : Planche à voile (H), régate 11

20h30 : Laser, régate 8

20h30 : 470 (F), régate 6

20h30 : 470 (H), régate 6

20h30 : Laser Radial, régate 8

21h00 : 49er, régate 3

21h00 : 49erFX, régate 3

21h00 : Planche à voile (F), régate 12

21h00 : Planche à voile (H), régate 12



Samedi 13 août : 18h00 : 49er, régate 4

18h00 : Finn, régate 7

18h00 : Laser, régate 9

18h00 : Nacra, régate 7

18h00 : 49erFX, régate 4

18h00 : Laser Radial, régate 9

19h30 : 49er, régate 5

19h30 : Nacra, régate 8

19h30 : 49erFX, régate 5

20h30 : Finn, régate 8

20h30 : Laser, régate 10

20h30 : Laser Radial, régate 10

21h00 : 49er, régate 6

21h00 : Nacra, régate 9

21h00 : 49erFX, régate 6



Dimanche 14 août :

18h00 : Finn, régate 9

18h00 : Nacra, régate 10

18h00 : 470 (F), régate 7

18h00 : 470 (H), régate 7

19h30 : Nacra, régate 11

19h30 : Planche à voile (F), régate finale

19h30 : Planche à voile (H), régate finale

20h30 : Finn, régate 10

20h30 : 470 (F), régate 8

20h30 : 470 (H), régate 8

21h00 : Nacra, régate 12

21h00 : Planche à voile (F), classement général

21h00 : Planche à voile (H), classement général



Lundi 15 août : 18h00 : 49er, régate 7

18h00 : 49erFX, régate 7

18h00 : 470 (F), régate 9

18h00 : 470 (H), régate 9

18h00 : Laser, régate finale

18h00 : Laser Radial, régate finale

19h30 : 49er, régate 8

19h30 : 49erFX, régate 8

20h30 : Laser, classement général

20h30 : 470 (F), régate 10

20h30 : 470 (H), régate 10

20h30 : Laser Radial, classement général

21h00 : 49er, régate 9

21h00 : 49erFX, régate 9



Mardi 16 août : 18h00 : 49er, régate 10

18h00 : 49erFX, régate 10

18h00 : Finn, régate finale

19h30 : 49er, régate 11

19h30 : 49erFX, régate 11

19h30 : Nacra, régate finale

20h30 : Finn, classement général

21h00 : 49er, régate 12

21h00 : Nacra, classement général

21h00 : 49erFX, régate 12



Mercredi 17 août : 18h00 : 470 (F), régate finale

18h00 : 470 (H), régate finale

20h30 : 470 (F), classement général

20h30 : 470 (H), classement général



Jeudi 18 août : 18h00 : 49er, régate finale

18h00 : 49erFX, régate finale

19h30 : 49er, classement général

19h30 : 49erFX, classement général

Volley-ball :

S amedi 6 août :

1re journée tournoi F

14h30 : Japon - Corée du Sud (groupe A)16h35 : Chine - Pays-Bas (groupe B)

20h00 : Brésil - Cameroun (groupe A)

22h05 : États-Unis - Porto-Rico (groupe B)

01h30 : Russie - Argentine (groupe A)

03h35 : Serbie - Italie (groupe B)

Dimanche 7 août : 1re journée tournoi H14h30 : Italie - France (groupe A)

16h35 : Brésil - Mexique (groupe A)

20h00 : Pologne - Égypte (groupe B)

22h05 : États-Unis - Canda (groupe A)

01h30 : Russie - Cuba (groupe B)

03h35 : Argentine - Iran (groupe B)

Lundi 8 août : 2e journée tournoi F14h30 : Chine - Italie (groupe B)

16h35 : Japon - Cameroun (groupe A)

20h00 : États-Unis - Pays-Bas (groupe B)

22h05 : Serbie - Porto-Rico (groupe B)

01h30 : Russie - Corée du Sud (groupe A)

03h35 : Brésil - Argentine (groupe A)

Mardi 9 août :

2e journée tournoi H14h30 : Russie - Argentine (groupe B)

16h35 : France - Mexique (groupe A)

20h00 : Italie - États-Unis (groupe A)

22h05 : Pologne - Iran (groupe B)

01h30 : Cuba - Égypte (groupe B)

03h35 : Brésil - Canada (groupe A)

Mercredi 10 août : 3e journée tournoi F14h30 : Chine - Porto-Rico (groupe B)

16h35 : Italie - Pays-Bas (groupe B)

20h00 : États-Unis - Serbie (groupe B)

22h05 : Russie - Cameroun (groupe A)

01h30 : Corée du Sud - Argentine (groupe A)

03h35 : Brésil - Japon (groupe A)

Jeudi 11 août : 3e journée tournoi H14h30 : Iran - Cuba (groupe B)

16h35 : Pologne - Égypte (groupe B)

20h00 : Pologne - Argentine (groupe B)

22h05 : Canada - France (groupe A)

01h30 : Italie - Mexique (groupe A)

03h35 : Brésil - États-Unis (groupe A)

Vendredi 12 août : 4e journée tournoi F14h30 : Chrine - Serbie (groupe B)

16h35 : Argentine - Cameroun (groupe A)

20h00 : États-Unis - Italie (groupe B)

22h05 : Pays-Bas - Porto-Rico (groupe B)

01h30 : Russie - Japon (groupe A)

03h35 : Brésil - Corée du Sud (groupe A)

Samedi 13 août :

4e journée tournoi H14h30 : Iran - Égypte (groupe B)

16h35 : Argentine - Cuba (groupe B)

20h00 : Pologne - Russie (groupe B)

22h05 : États-Unis - France (groupe A)

01h30 : Canada - Mexique (groupe A)

03h35 : Brésil - Italie (groupe A)

Dimanche 14 août : 5e journée tournoi F14h30 : Serbie - Pays-Bas (groupe B)

16h35 : Corée du Sud - Cameroun (groupe A)

20h00 : Italie - Porto-Rico (groupe B)

22h05 : États-Unis - Chine (groupe B)

01h30 : Japon - Argentine (groupe A)

03h35 : Brésil - Russie (groupe A)

Lundi 15 août : 5e journée tournoi H14h30 : Argentine - Égypte (groupe B)

16h35 : Éytats-Unis - Mexique (groupe A)

20h00 : Russie - Iran (groupe B)

22h05 : Pologne - Cuba (groupe B)

01h30 : Italie - Canada (groupe A)

03h35 : Brésil - France (groupe A)

Mardi 16 août : 15h00 : quart de finale F



19h00 : quart de finale F

23h00 : quart de finale F

03h15 : quart de finale F

Mercredi 17 août : 15h00 : quart de finale H

19h00 : quart de finale H

23h00 : quart de finale H

03h15 : quart de finale H

Jeudi 18 août : 18h00 : demi-finale F

03h15 : demi-finale F

Vendredi 19 août : 18h00 : demi-finale H

03h15 : demi-finale H

Samedi 20 août : 18h00 : match pour la 3e place F

03h15 : finale F

Dimanche 21 août : 14h30 : match pour la 3e place H

18h15 : finale H

Water-Polo :

Samedi 6 août :

1re journée tournoi H

14h00 : Serbie- Hongrie (groupe A)15h20 : États-Unis - Croatie (groupe B)

16h40 : Grèce - Japon (groupe A)

18h00 : France - Monténégro (groupe B)

00h30 : Espagne - Italie (groupe B)

01h50 : Brésil - Australie (groupe A)

Lundi 8 août :

2e journée tournoi H14h00 : croatie - Monténégro (groupe B)

15h20 : Italie - France (groupe B)

16h40 : États-Unis - Espagne (groupe B)

18h00 : Serbie - Grèce (groupe A)

00h30 : Japon - Brésil (groupe A)

01h50 : Hongrie - Australie (groupe A)

Mardi 9 août : 1re journée tournoi F14h00 : Chine - Hongrie (groupe B)

15h20 : Italie - Brésil (groupe A)

16h40 : Espagne - 1tats-Unis (groupe B)

18h00 : Russie - Australie (groupe A)



Mercredi 10 août : 3e journée tournoi H14h00 : Australie - Japon (groupe A)

15h20 : Grèce - Hongrie (groupe A)

16h40 : France - États-Unis (groupe B)

18h00 : Monténégro - Italie (groupe B)

00h30 : Brésil - Serbie (groupe A)

01h50 : Espagne - Croatie (groupe B)

Jeudi 11 août : 2e journée tournoi F14h00 : Russie - Brésil (groupe A)

15h20 : Italie - Australie (groupe A)

16h40 : Chrine - États-Unis (groupe B)

18h00 : Espagne - Hongrie (groupe B)



Vendredi 12 août : 4e journée tournoi H14h00 : Croatie - Italie (groupe B)

15h20 : Espagne - France (groupe B)

16h40 : États-Unis - Monténégro (groupe B)

00h30 : Grèce - Brésil (groupe A)

01h50 : Hongrie - Japon (groupe A)

03h10 : Serbie - Australie (groupe A)

Samedi 13 août : 3e journée tournoi F14h00 : Chine - Espagne (groupe B)

15h20 : Russie - Italie (groupe A)

16h40 : Australie - Brésil (groupe A)

18h00 : Hongrie - États-Unis (groupe B)



Dimanche 14 août : 5e journée tournoi H17h50 : Australie - Grèce (groupe A)

19h10 : Serbie - Japon (groupe A)

20h30 : États-Unis - Italie (groupe B)

21h50 : France - Croatie (groupe B)

00h30 : Monténégro - Espagne (groupe B)

01h50 : Brésil - Hongrie (groupe A)

Lundi 15 août : 19h10 : quarts de finale F, 1er Groupe A - 4e Groupe B



20h30 : quarts de finale F, 1er Groupe B - 4e Groupe A

23h20 : quarts de finale F, 2e Groupe A - 3e Groupe B

00h40 : quarts de finale F, 2e Groupe B - 3e Groupe A

Mardi 16 août : 16h00 : quarts de finale H, 1er Groupe A - 4e Groupe B

17h20 : quarts de finale H, 1er Groupe B - 4e Groupe A

20h10 : quarts de finale H, 2e Groupe A - 3e Groupe B

21h30 : quarts de finale H, 2e Groupe B - 3e Groupe A

Mercredi 17 août : 16h00 : match de classement F (5/8), perdant Q1 - perdant Q4



17h20 : demi-finale F, vainqueur Q1 - vainqueur Q4

20h10 : match de classement F (5/8), perdant Q2 - perdant Q3

21h30 : demi-finale F, vainqueur Q2 - vainqueur Q3



Jeudi 18 août : 16h00 : match de classement H (5/8), perdant Q1 - perdant Q3

17h20 : demi-finale H, vainqueur Q1 - vainqueur Q3

20h10 : match de classement H (5/8), perdant Q2 - perdant Q4

21h30 : demi-finale H, vainqueur Q2 - vainqueur Q4



Vendredi 19 août : 15h00 : match pour la 7e place F

18h00 : match pour la 3e place F

19h10 : match pour la 5e place F

22h50 : finale F

Samedi 20 août : 16h40 : match pour la 7e place H

18h00 : match pour la 3e place H

21h30 : match pour la 5e place H

22h50 : finale H