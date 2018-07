publié le 08/07/2018 à 09:28

Le choc est proche. Mardi 10 juillet à Saint-Pétersbourg se disputera la demi-finale de la Coupe du monde de football entre la France et la Belgique. Les Diables rouges affronteront leurs voisins de l'équipe de France. Invité de RTL dimanche 8 juillet, le ministre fédéral belge des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders, s'est confié, non sans humour, au sujet de cette rencontre sportive entre les deux pays voisins.



"Je crois que cela va surtout se passer de matière amicale sur le terrain", estime le ministre, qui salue les Unes de la presse française ce dimanche. Plusieurs d'entre elles comme celle du Parisien ou du Journal du Dimanche font allusion au match en usant de références à la bande dessinée, avec Astérix des Français Uderzo et Goscinny, et Tintin du Belge Hergé.

"On a tellement de liens, ça vaut vraiment la peine de jouer ensemble", poursuit Didier Reynders, qui plaisante sur l'issue finale : "Si un joueur français veut marquer contre son camp, on est preneurs." Si les Diables rouges "gagnaient la Coupe du monde, ce serait un moment exceptionnel de ferveur", continue le Belge, rappelant que l'équipe n'a jamais remporté le titre. "On va avoir un grand moment de football, que le meilleur gagne", conclut-il.