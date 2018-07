publié le 07/07/2018 à 08:45

Les Bleus parviendront-ils à triompher de la Belgique ? L'Équipe de France de football affrontera mardi 10 juillet les Diables rouges à Saint-Saint-Pétersbourg en demi-finale du mondial en Russie. Un adversaire de taille pour les joueurs français, qui ont dominé l'Uruguay 2-0 vendredi 6 juillet.



Pour Bixente Lizarazu, ancien joueur de l'Équipe de France et consultant football de RTL, les Bleus ne doivent pas se reposer sur leurs acquis et estimer que la partie est gagnée d'avance, loin de là. Pour lui, la France n'est pas plus favorite que l'équipe qu'elle affrontera. La Belgique est une "équipe qui est technique, qui va de l'avant, qui peut mettre le feu dans un match", estime le sportif. "Peut-être que la France est plus costaud au niveau défensif", concède Bixente Lizarazu.

Néanmoins, la Belgique, qui a dominé le Brésil pour se qualifier en demi-finale, "a une super génération de joueurs" et constitue un "adversaire redoutable", poursuit le consultant, qui note également la présence de Thierry Henry, ancien Bleu, dans le staff de la Belgique en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe. "C'est un atout" pour les Belges, note Bixente Lizarazu.