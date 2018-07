publié le 14/07/2018 à 14:58

L'équipe de France va-t-elle arborer une deuxième étoile à son maillot frappé du coq ? Pour le tenter, les hommes de Didier Deschamps affrontent la Croatie dimanche 15 juillet à Moscou (17h). Une finale inédite entre ces deux nations européennes.



Avant ce match tant attendu, le service des sports de la rédaction de RTL s'est livré au jeu des pronostics. Et les journalistes de la première radio de France sont plus nombreux à voir les Bleus l'emporter. À l'image de Christian Ollivier, qui voit la France l'emporter 2-1, grâce à des buts de Kylian Mbappé et Olivier Giroud. La Croatie réduirait l'écart grâce à Ivan Rakitic.

Pour Sylvain Charley, le score sera sans appel : 2-0. Les buteurs cités sont les même, Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Selon le journaliste, les Croates "ont trop fait la fête" après leur qualification face aux Anglais en demi-finale, alors que "les Français - dont Paul Pogba - sont restés prudents, comme Lilian Thuram l'avait été en 1998" après son doublé face à... la Croatie.

Quant à Éric Sylvestro, son pronostic est bien plus complexe. L'animateur du Club RTL Mondial 2018 annonce une victoire de la Croatie, 2-1. "Par pure superstition, je fais cela à chaque fois avec les adversaires des Bleus", explique-t-il.