Aymeric Laporte : "Je suis Français et j'ai toujours attendu la France"

Il est la nouveauté qui a fait parler lors de l'annonce de la liste des 23 joueurs convoqués par Didier Deschamps, afin de disputer les matches des qualifications pour le Mondial 2018 face à la Bulgarie (7 octobre) et aux Pays-Bas (10 octobre). Aymeric Laporte était attendu en bleu depuis plusieurs mois. Et ses performances XXL avec l'Athletic Bilbao laissaient entrevoir un appel Didier Deschamps dès l'Euro 2016. "J'attendais ça. C'est vrai que depuis tout petit tu rêves d'arriver à ce niveau-là, tu rêves d'arriver à être appelé en équipe de France A", a confié Aymeric Laporte au Club Liza sur RTL. "C'est le début, j'espère d'une longue série de convocations", a-t-il ajouté.





Néanmoins, et dès le mois d'août, en voyant le défenseur de 22 ans ne pas être convoqué, la Fédération espagnole de football a approché le joueur afin de sonder son désir d'évoluer avec le Roja le cas échéant. "La sélection espagnole voulait mes services, on va dire", confirme Aymeric Laporte. Une approche relayée par le journal Marca qui a provoqué une incompréhension quant aux désirs du joueur.

"Après, ça s'est mis dans les médias je ne sais comment ni pourquoi. Mais de mon côté je n'ai jamais parlé à aucun média, explique le défenseur du club basque. J'ai eu des contacts et j'ai toujours dit : 'Je suis Français et j'ai toujours attendu la France', clame-t-il. Le moment est arrivé je ne pense qu'à ça. J'ai toujours été clair et je l'ai toujours dit : mon premier souhait c'est l'équipe de France. Je n'ai jamais pensé encore à aller en équipe d'Espagne".

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans Le Club Liza du dimanche 2 octobre.