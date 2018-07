Nantes-Nice : les Aiglons craquent et manquent le podium

publié le 30/04/2016 à 13:45

Sévèrement bousculé par Nantes, Nice, au diapason d'un Hatem Ben Arfa peu tranchant, a craqué à Nantes (1-0) et manque l'occasion de reprendre pied, même provisoirement, sur le podium de Ligue 1 lors de cette 36e journée. Sans inspiration offensive, confirmant ses difficultés à l'extérieur (1 victoire lors de ses 11 derniers matches), et totalisant toujours 57 points, les Niçois se sont fait piéger par un but d'Adrien Thomasson (68e). Cette contre-performance, face à des Nantais qui ne jouent plus grand chose dans cette fin de saison, vaut aux hommes de Claude Puel de pointer toujours à deux longueurs des deux pensionnaires du podium, Lyon, qui reçoit le Gazélec Ajaccio (21h00), et Monaco, qui accueille Guingamp (19h00).



Les Niçois devront en plus recevoir un adversaire en grande forme, l'AS Saint-Étienne, lors de la prochaine journée pour leur avant-dernier match de la saison. Des Stéphanois qui, eux, peuvent encore se hisser sur le podium, puisqu'ils comptent 57 points et reçoivent à 17h Toulouse, à la lutte pour le maintien. Ce succès vaut en revanche aux Nantais, qui avaient auparavant touché à plusieurs reprises les montants par l'Américain Bedoya (53e, 58e), de figurer dans la première partie de tableau, en 9e position avant les autres matches de cette 36e journée.

L1-36e journée : résultat, programme et classement

Vendredi 29 avril :

PSG-Rennes : 4-0

Samedi 30 avril :

Nantes-Nice : 1-0

Saint-Étienne - Toulouse : 0-0

Monaco-Guingamp : 3-2

Lorient-Lille : 0-1

Caen-Bastia : 0-0

Reims-Montpellier : 2-3

Troyes-Bordeaux : 2-4

21h Lyon-Ajaccio



Dimanche 1er mai :

17h Angers-Marseille