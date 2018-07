publié le 29/10/2017 à 14:15

Cet OL n'avait pas besoin d'être très séduisant pour disposer 2-0 d'un FC Metz en crise après le limogeage de Philippe Hinschberger, et en attendant l'arrivée de Frédéric Hantz. Il aura suffi aux hommes de Bruno Génésio de se reposer sur 20 premières minutes d'enfer et d'un Nabil Fekir toujours aussi efficace pour mettre les 3 points dans leur poche et monter sur la 3e marche du podium ce dimanche 29 octobre.



Grâce au doublé de son capitaine, l'OL est à trois longueurs de Monaco, dauphin du leader PSG, deux clubs qui se sont également imposés (respectivement 2-0 à Bordeaux samedi et 3-0 contre Nice vendredi). Samedi soir, Nantes avait manqué l'occasion de rester dans le trio de tête en s'inclinant 1-0 à Dijon.

Metz de son côte reste bon dernier, à sept points déjà de la position de barragiste. L'intérimaire José Pinot officiait encore ce dimanche sur le banc mosellan. Le nouvel entraîneur Frédéric Hantz, nommé samedi et qui sera présenté lundi à la presse, débutera sa rude mission maintien à la tête des Grenats le week-end prochain, à domicile, face à Lille.