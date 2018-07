publié le 29/10/2017 à 20:15

C'était une rencontre entre ex au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq. Rudi Garcia, ex-coach du Lille vainqueur de 2011, contre Marcelo Bielsa, entraîneur entraînant de l'Olympique de Marseille au football total de 2014.



Les années ont passé, les clubs échangés, et la courbe des résultats inversée. Mais l'Olympique de Marseille va mieux, comme en attestait le nul concédé à la dernière seconde face au PSG. Un mieux qu'a confirmé Morgan Sanson dès la sixième minute sur une combinaison travaillée à l'entraînement, consécutive à un coup franc de Thauvin. L'entraîneur argentin, à la tête d'une équipe 19e du championnat, accusait le coup.

Pourtant, c'est son LOSC moribond qui revenait de loin et inquiétait un Steve Mandanda impérial. Nicolas Pépé, El Ghazi, Mendes s'y cassaient tour à tour les dents. Les Marseillais tenaient, à l'image d'un Luiz Gustavo repoussant une tête de Maia à la dernière minute sur sa ligne. Même si ce n'est pas encore parfait, Marseille va mieux. C'est moins le cas de Lille, 19e, et à 4 points du premier non relégable.