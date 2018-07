Le FC Metz assomme son voisin Lorrain, Bastia y croit toujours

publié le 29/04/2017 à 19:50

Après s'être fait gifler au match aller, sur le terrain du stade Marcel-Picot de Nancy, Metz s'est racheté en disposant de son voisin (1-2). Une victoire qu'il doit, notamment, à un but fantastique d'Ismaïla Sarr : partit balle aux pieds depuis la ligne médiane, il s'est offert une contre-attaque en solitaire et surtout magnifique. Simon Falette et Faitout Maouassa ont marqué les deux autres buts de la rencontre.



La victoire du club de la Moselle sonne comme un maintien en Ligue 1, comme en atteste les scènes de joie après le coup de sifflet final. Les joueurs se sont emparés du micro du stade, saluant les tribunes à maintes reprises. L'ambiance était tout autre pour l'équipe de Pablo Correa. Cette 7e défaite sur les neuf derniers matches cloue le club à la 19e place avec 32 unités.

Première victoire en avril pour les Verts

Soit seulement un de plus que Bastia, dernier. Les Corses affrontaient Rennes sur terrain neutre et à huis clos. Dernier du classement "domicile" de Ligue 1, Fos-sur-Mer, lieu du match, semble les avoir soulagé d'une pression puisqu'ils ont dominé les Bretons sur le petit score (1-0) grâce à Enzo Crivelli. Le premier non-relégable, Caen, n'est qu'à deux points mais compte un match en moins (réception de Marseille dimanche 30 avril, 15h).

Dans les autres résultats de la soirée le Losc s'est baladé à Montpellier (0-3), Nantes a dominé Lorient dans les toutes dernières secondes de la rencontre avec un but de la tête signé Emiliano Sala alors que Saint-Étienne a remporté son premier match du mois d'avril au stade du Roudourou de Guingamp (0-2).

Le direct de la soirée :

90e - C'est la fin des cinq rencontres de ce multiplex.



90e - Sala marque dans les dernières secondes du match Nantes-Lorient. Les Canaris se dirigent vers la victoire.



86e - Romain Hamouma enfonce le clou à Guingamp grâce à un penalty, 0-2.



70e - Martin Terrier marque le 3e but de Lille.



68e - Enzo Crivelli ouvre le score et donne confiance à Bastia face à Rennes.



51e - Les Messins reprennent l'avantage face à Nancy (2-1) grâce à une lourde frappe de Simon Falette.



49e - Xeka marque son premier but avec Lille sur la pelouse de Montpellier, 0-2.



46e - Reprise des rencontres de la soirée.



45e - C'est la pause sur les cinq pelouses.



41e - Maouassa remet Nancy à égalité sur la pelouse de Metz (1-1).



29e - Ismaïla Sarr signe peut-être le but de la soirée pour Metz face à Nancy. Il traverse la moitié de terrain adverse tout seul pour ouvrir le score.



13e - Nicolas de Préville marque le premier but pour Lille sur la pelouse de Montpellier. Il transforme un penalty obtenu par Sébastien Corchia.



1e - Début des cinq rencontres du multiplex.



19h50 - Bonjour à tous et bienvenue pour ce live du multiplex de la 35e journée de Ligue 1.

