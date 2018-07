publié le 28/10/2017 à 16:15

Monaco s'est imposé 2-0 à Bordeaux, et revient ainsi à quatre points du leader parisien tout en mettant sa place de dauphin à l'abri, samedi lors de la 11e journée de Ligue 1. Keita Baldé (57e), sur une passe de Joao Moutinho, et Thomas Lemar (65e), d'une action solitaire, ont marqué les deux buts en terre girondine, matérialisant une supériorité monégasque en seconde période après un premier acte plus équilibré. La première période avait été marquée par deux parades de grande classe des deux gardiens. Mais Benoît Costil, le gardien bordelais, a laissé filer le ballon sur le second but monégasque.



Les champions de France de Leonardo Jardim évoluaient sans leur avant-centre et capitaine Falcao (blessé), le meilleur buteur du championnat (13 réalisations). Bordeaux de son côté s'incline pour la deuxième fois de suite après sa défaite 1-0 à Amiens le week-end dernier. L'équipe de Jocelyn Gourvennec broie du noir avec un quatrième match consécutif sans victoire.

Le PSG avait ouvert la journée vendredi en battant aisément Nice (3-0), avec notamment un doublé de Cavani. Le match Lille-Marseille, marqué par les retrouvailles de l'entraîneur nordiste Marcelo Bielsa avec son ancienne équipe de l'OM, clôturera cette journée dimanche soir.