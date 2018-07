publié le 27/11/2016 à 14:45

Les Angevins peuvent s’en vouloir. Après une excellente entame de match, les hommes de Stéphane Moulin ont l’occasion d’ouvrir le score après un penalty obtenu par le jeune Nicolas Pepe (11e). La frappe de Famara Diedhiou n’est cependant pas suffisamment appuyée pour tromper Stéphane Ruffier. Mais Nicolas Pepe est décidément en grande forme en ce moment. Une semaine après avoir inscrit son premier but en ligue 1, l’attaquant ivoirien récidive après un dribble en profondeur sur Ruffier (18e).



Après être passé à côté de sa première période, l’ASSE va revenir des vestiaires avec beaucoup plus de détermination. Les Verts vont rapidement concrétiser leur temps fort en égalisant sur corner, après une magnifique reprise de Florentin Pogba (59e).

Une vingtaine plus tard, c’est Oussama Tannane qui se met en valeur permettant à Saint-Étienne de prendre l’avantage. Kevin Malcuit et Nolan Roux seront tour à tour très près du break. Les joueurs du SCO Angers vont finalement se réveiller en toute fin de match et remettre la pression sur les buts de Stéphane Ruffier sans parvenir à égaliser cependant.

L1-14e journée : résultats et classement

Vendredi 25 novembre :

Rennes - Toulouse : 1-0



Samedi 26 novembre :

Monaco - Marseille : 4-0

Montpellier - Nancy : 0-0

Metz - Lorient : 3-3

Bordeaux - Dijon : 3-2

Nantes - Lille : 0-0

Caen - Guingamp : 1-1



Dimanche 27 novembre :

Angers - Saint-Étienne : 1-2

Nice - Bastia : 1-1

Lyon - PSG : 1-2