et AFP

publié le 10/08/2018 à 20:05

Sans ses champions du monde mais avec un Dimitri Payet revanchard, l'OM inaugure la nouvelle saison de L1 vendredi 10 août face à Toulouse (20h45), avec l'ambition de montrer que la longue trêve estivale n'a pas enrayé la bonne dynamique du printemps 2018.



Les trois champions du monde phocéens, Florian Thauvin, Adil Rami et Steve Mandanda, ne sont rentrés que le 6 août, tout comme le finaliste malheureux, le défenseur croate Duje Caleta-Car, à ce jour seule recrue du mercato. Pour ne rien arranger, l'Argentin Lucas Ocampos n'est toujours pas remis de sa blessure à une cheville et le Portugais Rolando soigne encore son tendon d'Achille. Résultat : les Marseillais n'ont remporté qu'un seul de leurs sept matches amicaux de préparation et les tâtonnements qui les ont accompagnés suscitent une certaine inquiétude.

Pour l'occasion, l'OM pourra assurément compter sur ses supporters. "Un Vélodrome plein pour la reprise, c'est pour nous la récompense de ce que l'on a fait la saison dernière", se félicite Rudi Garcia. En face, Toulouse est un miraculé, après avoir sauvé sa place en Ligue 1 après un barrage face à l'AC Ajaccio. Leur objectif est simple : "Faire mieux que l'année dernière. C'est pas si compliqué que ça", selon le capitaine Max-Alain Gradel.