publié le 30/10/2016 à 16:45

Rennes s'est contenté de peu en s'imposant 1-0 face à Metz au terme d'un match marqué par un trop grand déchet technique. Le spectacle n'était pas au rendez-vous et cela se reflète sur le score final. La première période est équilibrée et les deux équipes ne parviennent pas à forcer le verrou adverse. Il faut attendre la 24e minute pour apercevoir une bribe d'occasion. Sarr combine avec Cohade qui ne frappe pas assez fort pour tromper Costil.



La deuxième période est un peu plus agitée. Les deux formations se livrent davantage et Rennes va en profiter. André ouvre parfaitement sur un Paul-Georges Ntep très actif. L'international français centre pour Saïd qui reprend de volée et trompe Didillon (1-0, 56e). Cette ouverture du score aura le don de réveiller les Messins et d'animer la rencontre. Les hommes Philippe Hinschberger tentent mais se montrent imprécis dans le dernier geste à l'image de Sarr plutôt maladroit (48e, 55e, 63e, 71e). Rennes réalise une bonne opération et s'empare de la 5e place. Metz stagne à la 13e place.