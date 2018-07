publié le 27/01/2018 à 21:21

C'est officiel. Edinson Cavani est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, avec 157 buts à son actif. L'Uruguayen a détrôné le Suédois Zlatan Ibrahimovic qui détenait jusque-là le record. Un sacre qui a largement occupé les débats de l'émission On refait le match avec Pascal Praud, ce samedi 27 janvier 2018.



"Edinson Cavani, le joueur que vous aimeriez avoir dans votre équipe", a salué Pascal Praud en préambule. Pour Érik Bielderman, de L'Équipe, "il est déjà plus grand que Zlatan Ibrahimovic. (...) Une chose est sûre, Cavani va rester dans l'histoire du Paris Saint-Germain". Un avis que ne partage pas totalement Éric Silvestro, de RTL. "L'histoire, quand on parlera du PSG dans vingt, trente ans, retiendra Neymar", juge quant à lui le journaliste.

