Kylian Mbappé célèbre son but le 15 juillet 2018

Kylian Mbappé célèbre son but le 15 juillet 2018 Crédits : AFP | Date :

Paul Pogba et Kylian Mbappé, buteurs en finale de Coupe du Monde le 15 juillet 2018

Paul Pogba et Kylian Mbappé, buteurs en finale de Coupe du Monde le 15 juillet 2018 Crédits : AFP | Date :

La pose habituelle de Mbappé à la suite d'un but marqué le 15 juillet 2018

La pose habituelle de Mbappé à la suite d'un but marqué le 15 juillet 2018 Crédits : AFP | Date :

Kylian Mbappé arme et frappe pour marquer le 4e but des Bleus le 15 juillet 2018

Kylian Mbappé arme et frappe pour marquer le 4e but des Bleus le 15 juillet 2018 Crédits : AFP | Date :

Les Bleus fêtent un but le 15 juillet 2018

Les Bleus fêtent un but le 15 juillet 2018 Date :

Paul Pogba hurle sa joie après son but contre la Croatie le 15 juillet 2018

Paul Pogba hurle sa joie après son but contre la Croatie le 15 juillet 2018 Crédits : AFP | Date :

Paul Pogba célèbre son but face à la Croatie le 15 juillet 2018

Paul Pogba célèbre son but face à la Croatie le 15 juillet 2018 Crédits : AFP | Date :

Antoine Griezmann célèbre son but face à la Croatie le 15 juillet 2018

Antoine Griezmann célèbre son but face à la Croatie le 15 juillet 2018 Crédits : AFP | Date :

Antoine Griezmann fête son but en finale de Coupe Monde le 15 juillet 2018

Antoine Griezmann fête son but en finale de Coupe Monde le 15 juillet 2018 Crédits : AFP | Date :

publié le 16/07/2018 à 13:19

Ils sont devenus champions du monde. Le 15 juillet 2018, 23 joueurs guidés par Didier Deschamps ont hissé le football français au sommet, 20 ans après les deux coups de tête de Zidane et la frappe croisée de Petit. Cette fois-ci, les coups de pieds arrêtés ont également servi de déclencheurs.



Dès la 18e minute, Antoine Griezmann venait débloquer la situation. Son coup franc indirect trouvait la tête de Mandzukic, qui marquait contre son camp. "Grizou", toujours lui, provoquait un penalty au sortir d'un corner. Il transformait le coup de pied de réparation pour redonner l'avantage aux Bleus (38e).

Sur de bons rails, les Français enfonçaient le clou. Mbappé dynamitait la défense d'une accélération, et l'action se terminait avec un but de Pogba. Mbappé ne faisait que repousser l'échéance. Il se chargeait lui-même de marquer un 4e but qui tuait dans l’œuf tout espoir croate. La victoire 4-2 ne souffrait d'aucune contestation.