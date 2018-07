publié le 26/06/2018 à 20:40

Une vidéo émouvante. Carlos Alberto Santana Junior est un Brésilien sourd et aveugle mais aussi un fervent supporter de la Seleção. Et grâce à ses amis, il peut vivre les matchs du Mondial.



Dans une vidéo vue plus de 2.5 millions de fois et publiée par son ami Renato Rodrigues, on peut voir comment le Brésilien arrive à comprendre ce qu'il se passe sur le terrain. Un de ses amis reproduit sur un terrain miniature, en tenant les mains de Carlos, ce qu'il se passe durant le match.

Par ailleurs, un autre de ses amis dessine dans son dos le numéro du joueur qui a marqué, pris un carton jaune ou fait une faute avec la communication dite haptique. Grâce à cette méthode bien rodée, Carlos Alberto Santana a pu suivre et vivre toutes les émotions du match Brésil Costa-Rica du 22 juin. Prochaine étape, le match Serbie-Brésil ce mercredi 27 juin.