C'était il y a 20 ans : la France devenait championne du monde pour la première fois de son histoire. Parmi ceux qui soulevaient la Coupe, on trouvait Lilian Thuram, auteur d'un doublé salvateur en demi-finale face à la Croatie.



Ces buts pourtant, restent encore mystérieux pour lui. "Déjà à l'époque je ne comprenais pas et je ne comprends toujours pas. J'ai beau chercher je n'arrive pas à expliquer ces deux buts".

Deux décennies plus tard, c'est bien la victoire en finale qui reste son meilleur souvenir. "On n'a jamais rêvé de gagner une demi-finale, mais on a rêvé de la finale", se souvient-il sur RTL. Et de se remémorer la descente des Bleus sur les Champs le 13 juillet. Un souvenir qui "aide" Thuram dans son travail au quotidien. "Nous avons besoin de vivre ces moments-là de rassemblement".

Aujourd'hui encore, on arrête l'ancien international dans la rue pour lui dire "merci", même ceux qui n'étaient pas nés à l'époque. Thuram partage d'ailleurs une anecdote qu'il a vécu dernièrement. Dans un hôtel, des parents voulaient que leurs enfants fassent une photo avec lui. Face à l'hésitation des jeunes gens, les parents ont gentiment expliqué que Thuram était "le Pavard de 98".



Vingt ans plus tard : autre équipe, mais même rêve. "C'est extraordinaire. Ça serait fantastique 20 ans après", confie-t-il. Contrairement à ce que beaucoup estiment ces dernières semaines, Lilian Thuram ne voit pas de similitudes entre Didier Deschamps et Aimé Jacquet.



"Ce qu'il faut dire, c'est que Didier Deschamps sait gagner. Il l'a prouvé en tant que joueur (...) et en tant qu'entraîneur", juge-t-il. Actuellement, "l'équipe joue vraiment avec son caractère", estime Lilian Thuram, qui a vu dans les déclarations des joueurs après la victoire face à la Belgique la patte Deschamps. "On a l'impression que Didier Deschamps est vraiment rentré dans leurs personnalités pour leur faire comprendre que 'on fera la fête à la fin'".



Les Bleus vont-ils gagner ? Lilian Thuram ne pronostique rien, mais estime qu'"ils ont déjà compris". Après leur défaite en finale de l'Euro en juillet 2016, "ils savent comment gagner". Réponse dimanche 15 juillet.