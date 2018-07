Kylian Mbappé arme et frappe pour marquer le 4e but des Bleus le 15 juillet 2018

publié le 20/07/2018 à 12:52

Des sauts de joie, l'hystérie nationale qui envahit la France, but après but. Dimanche 15 juillet, les supporters des Bleus ont vibré et ont fait vibré le pays au fur et à mesure des points marqués dans le match, jusqu'au coup de sifflet final et la délivrance : la France est championne du monde de football.



Un bonheur collectif que la science a réussi à enregistrer dans un graphique. Un sismologue, Jérôme Vergne, chercheur à l'Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, a partagé sur Twitter un graphique qui montre les variations sismiques enregistrées en France pendant la finale contre la Croatie.

On remarque clairement des pics au moments des buts de la France (quatre en tout) et une courbe qui ne cesse d'augmenter tout au long de la soirée, après la victoire des hommes de Didier Deschamps.

Les supporters des #championdumonde2018 ont fait vibrer les sismomètres du réseau sismologique français ! pic.twitter.com/dKCkfBXtyF — jerome vergne (@jerome_vergne) 17 juillet 2018

Il a aussi publié un comparatif entre Strasbourg et Zagreb, la capitale croate :

Sismogrammes enregistrés à Zagreb et Strasbourg pendant la finale de #CM2018 pic.twitter.com/ITYAytTw5e — jerome vergne (@jerome_vergne) 18 juillet 2018