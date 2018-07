publié le 30/05/2018 à 18:12

Il va s’élancer. Face à lui, Manuel Neuer, le gardien de la Nationalmannschaft. Le stade retient son souffle. Mais Antoine Griezmann n’a pas à trembler avant de frapper ce qui pourrait être le tir au but le plus important de l’histoire des Bleus. Il a déjà marqué cinq fois au cours de ce Mondial russe. Autant dire qu’il s'avance sûr de lui. Quelques pas d’élan. Didier Deschamps se mord les lèvres... La lucarne allemande est trouvée.



20 ans après, la France est championne du monde pour la deuxième fois. Les Champs-Élysées sont en liesse, Emmanuel Macron gagne 5 points de popularité, et les sous-préfectures enregistrent des milliers de petits "Antoine", nés après la compétition.

Non, cette prédiction (du moins le début) n’est pas le fruit d'un passage dans une roulotte de diseuse de bonne aventure. Comme l’a relevé Le Monde, c’est le très sérieux studio de développement de jeux vidéo EA Sports, qui s’est livré à ce jeu des pronostics. C’est ce studio qui est à l’origine de la simulation de football FIFA 18, qui s’appuie sur une base de données gigantesque. Tous les joueurs y sont analysés, scrutés et évalués dans les moindres détails, frappe, finition, passe courte, passe longue, vista…

Les deux derniers champions du monde devinés

Là où cette prédiction devient plus qu’une simple anecdote invitant à la rêverie, c’est que par le passé, le studio a visé juste. Les victoires de l’Allemagne et l’Espagne avaient été toutes deux annoncées par EA Sports (même si le studio s’était trompé quant à l’identité du finaliste). Plus troublant encore, le jeu de football américain Madden, développé par le même studio, a trouvé neuf des treize derniers vainqueurs du Superbowl, rapporte le site Engagdget.





Si l’on en croit le studio, la France écarterait l’Argentine de Lionel Messi en huitièmes de finale, avant de s’offrir l’Uruguay (2-0) en quarts et d’écarter les Diables rouges belges en demi-finale (2-1). Un parcours plutôt alléchant qui permettrait à Antoine Griezmann d’être élu meilleur joueur du tournoi (comme lors de l'Euro 2016), avant de décrocher un ballon d’or. Petit bémol : tous ces pronostics ont été faits avec Payet (blessé) Gignac (non sélectionné) et Rabiot (en retrait de la sélection) dans la liste des vingt-trois.

