publié le 29/05/2018 à 19:55

Il y a quatre ans, au Brésil, aucun arbitre français n'avait été retenu pour officier durant la Coupe du Monde. Ce ne sera pas le cas pour la deuxième fois de suite en Russie. Clément Turpin, 35 ans, déjà présent à l'Euro 2016 en France, arbitrera au moins une rencontre avec ses assistants avec Nicolas Danos et Cyril Gringore.



"C'est une vraie fierté, à la fois individuelle mais aussi collective, que je partage avec les 25.000 arbitres de France", explique "l'homme en noir" à 16 jours du début de la compétition. "C'est une vraie fierté, croyez moi, de pouvoir représenter notre arbitrage national (...) Ça vient récompenser deux ans de travail. On s'était fixé cet objectif à la sortie de l'Euro".

Comment devient-on l'un des arbitres les plus reconnus au monde ? Pour Clément Turpin, tout a débuté au club de Montceau-les-Mines. "Un jour, un dirigeant du club m'a dit : 'tu arbitres tes petits depuis six-sept mois, ça à l'air de te plaire, est-ce que tu ne veux pas officialiser l'affaire ?' Pourquoi pas, tentons, lui ai-je répondu. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai pris sans doute l'une des plus belles décisions de ma vie".

Je crois beaucoup à la capacité à sentir le jeu Clément Turpin Partager la citation





Aujourd'hui, comment conçoit-il son métier ? Qu'est-ce qui fait la réussite d'un arbitre de football ? "Je crois beaucoup à la capacité à sentir le jeu, à s'adapter au contexte, à l'émotion du joueur pour trouver la juste posture, la juste décision. C'est un vrai un défi. C'est ça mon kiff dans l'arbitrage, c'est pas de siffler des coups francs, des penaltys ou mettre des cartons".



Quant à la critique, il y est "habitué, malheureusement (...) Moi j'en ai absolument pas peur, ça fait partie du métier. Simplement, je demande à ce qu'il y ait certaines limites qui ne soient pas franchies". L'assistance vidéo, enfin. "C'est un vrai plus, estime-t-il, un outil qui va permettre d'éliminer les erreurs qui sont claires et manifestes. Donc là-dessus ça va amener un peu de justice sur le terrain et je crois que c'est une très bonne chose".