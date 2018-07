publié le 11/07/2018 à 15:34

La RATP et son équivalent belge, la STIB, s'étaient lancés un défi à l'occasion de la rencontre France-Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde de football, mardi 10 juillet, à Saint-Pétersbourg.



Si les Belges gagnaient, la RATP devait renommer la station Saint-Lazare en "Saint-Hazard", en référence à Eden Hazard, le joueur des Diables rouges. Mais c'est finalement la France qui l'a emporté, grâce à un but de Samuel Umtiti (1-0). La STIB a tenu parole et a fait résonner l'hymne des Bleus, "Tous ensemble", de Johnny Hallyday, dans les couloirs du métro bruxellois. La chanson est diffusée depuis mercredi matin à intervalles réguliers.

C'est la RATP qui est à l'origine de ce pari. Sur Twitter, la régie parisienne avait détourné le nom de la station bruxelloise Herrmann-Debroux en "Griez-Herr-Mann Debroux". Serge le lapin, la mascotte de la RATP, y écrit "Vraiment fair-play nos amis belges de la STIB. Bel hommage à Antoine Griezmann". La STIB a réagi en lançant ce défi.

Pari tenu… ¿ Mais si on gagne vous diffusez https://t.co/fywwnwtsp5 l’hymne @equipedefrance par Jean-Philippe Smet dans une de vos stations de métro ! Ok pour vous ?

#FiersdetreBleus#BELFRA#FRABEL#RATPSTIB — SergeleLapinRATP (@SergeLapinRATP) 9 juillet 2018