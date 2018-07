et Loïc Farge

publié le 05/07/2018 à 10:48

La machine est prête. Elle se rode encore. Déjà quelques papiers à la gloire de N'Golo Kanté, le joueur aux quinze poumons qui a préféré l'équipe de France à celle du Mali, son pays de naissance.



Mais c'est surtout Kylian Mbappé bien sûr qui attire les regards et les éloges, largement mérités d'ailleurs. Le fils d'un Camerounais et d'une Algérienne. L'enfant qui jouait au foot à Bondy, au milieu de ses copains banlieusards. La grande presse de gauche - le journal Le Monde en tête - a les yeux de Chimène pour ce surdoué.

La rédaction vous recommande Coupe du Monde 2018 : résultats, calendrier et infos pratiques

Son talent époustouflant n'est pas seul en cause. Il est aussi, il est surtout un parfait produit de propagande immigrationniste au moment où les peuples d'Europe se révoltent électoralement contre les migrants. Il ne pouvait pas mieux tomber. Et ce n'est qu'un début.