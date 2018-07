publié le 12/07/2018 à 01:14

Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, reste fair-play après sa défaite face à la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde. "Il faut souligner la performance de la Croatie qui a été très forte, a montré beaucoup de caractère. Ils ont des super joueurs, très expérimentés et je leur souhaite le meilleur pour la suite", a-t-il déclaré ce mercredi 11 juillet après la rencontre en conférence de presse.



Gareth Southgate estime que la progression de l'équipe est claire par rapport à l'Euro 2016. "On a besoin d'un peu de temps pour faire une analyse de ce qu'on a fait, pour le moment on ne ressent que la douleur de la défaite. Mais on a progressé, quand on voit la réaction des supporters par rapport à celle qu'il y a eu il y a deux ans (après l'Euro-2016 raté, ndlr), on voit qu'il y aura du positif à retenir", philosophe le sélectionneur anglais après sa défaite contre la Croatie.

Je suis très fier de ce que les joueurs ont fait Gareth Southgate





Le sélectionneur tient avant tout à féliciter ses joueurs. "Ce qui est sûr, c'est que je suis très fier de ce que les joueurs ont fait, ils ont brisé un certain nombre de barrières lors des dernières semaines. Maintenant, on veut atteindre les quarts de finale, les demi-finales sur le long terme, on s'est prouvé à nous-mêmes, au pays que c'était possible", assure-t-il. Il reste aussi lucide sur les avancées que doit encore faire cette jeune équipe. "Nous ne sommes pas encore un produit fini, nous n'avons pas réussi à gagner contre les tous meilleurs", confesse Gareth Southgate.

Concernant le match de samedi, la petite finale, il estime que "ce n'est pas un match que toutes les équipes veulent jouer". "Nous avons deux jours pour nous préparer et nous voulons que le match soit motif de fierté", assure le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. "Ça va être difficile pour que tout le monde se remobilise mentalement, ça va être un challenge mais on va le faire et s'assurer que nous sommes prêts comme groupe, parce que c'est un groupe très fier de son travail", conclut-il.