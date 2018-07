publié le 16/07/2018 à 09:49

J'ai vu qu'un ouvrier alsacien avait parié 80 euros et avait empoché près de 260.000 euros. Et bien il n'est pas le seul à avoir touché le gros lot parce que les paris en ligne ont effectivement explosé sur ce mondial. On a enregistré 25% de parieurs de plus qu'il y a quatre ans.



Et c'est solide. Car à chaque match de l'équipe de France, les sites recrutent cinq fois plus de joueurs que pour un match classique. Donc on s'est habitué à jouer sur ce Mondial, et on peut supposer que certains vont continuer avec le championnat de France après. Sur la première phase de qualification du Mondial, on avait déjà joué 363 millions d'euros, ce qui est inédit.

Autre gagnant, très discret mais qui a sans doute marqué vos esprits quand même : la Chine. Et pourtant, le pays n'était pas qualifié ! Est-ce que vous ne vous êtes pas demandé à un moment donné mais quelle est cette marque Hisense que l'on voit en permanence sur les panneaux d'affichage et à la télé ? C'est le leader chinois de l'électroménager.

Il y avait aussi Vivo (un géant des téléphones), TCL (qui fait des téléviseurs et s'est offert les services de Neymar himself), ainsi que Wanda (un poids lourd du tourisme). Tous ces groupes sont chinois. Ils faisaient partie des dix-neuf sponsors officiels de la FIFA. On trouvait sept conglomérats chinois (plus d'un sur trois !).



Et si on a joué la finale à 17 heures, dimanche 15 juillet, c'était en partie pour se mettre à l'heure chinoise. Car on attendait 815 millions de téléspectateurs là-bas pour cette rencontre.

Nike mise sur ses "Réplica"

Il y a aussi de fortes chances que ce soit le jackpot pour Nike, équipementier officiel de l'équipe de France. Surtout si le groupe sort rapidement une réplique du maillot officiel des Bleus avec deux étoiles. On appelle ces maillots-clones des "Réplica".



En 2016, alors qu'on avait été en finale de l'Euro mais qu'on avait perdu, les ventes des maillots de l'équipe de France avaient doublé en juin et juillet. On peut supposer qu'il en sera de même cette année avec les prolongations grâce au maillot à deux étoiles.