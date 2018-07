publié le 06/07/2018 à 10:33

L'équipe de France affronte la solide sélection uruguayenne ce vendredi 6 juillet à Nijni Novgorod (16h00 françaises) en quarts de finale du Mondial-2018, pour goûter à nouveau aux vertiges des sommets en Coupe du Monde.



Si les Bleus ont montré au tour précédent contre l'Argentine ce qu'ils avaient dans le ventre, c'est avec les tripes qu'ils doivent désormais mater la rugueuse Celeste. Celle-ci a de nombreux talents. Mais elle pourrait être privé de l'une de ses plus grandes vedettes, Edinson Cavani.

Gustavo Poyet est sans doute l'un des mieux placés pour jauger les deux équipes. Cet Urugayen, ancien international, est aujourd'hui l’entraîneur des Girondins de Bordeaux. "L'Uruguay essaie toujours de mettre l'adversaire en difficulté, les matches sont souvent difficiles à jouer, peut-être on ne va pas se faire plaisir en regardant la rencontre", avertit-il au micro de RTL.

Qui est à ses yeux le favori de ce match ? "Vraiment je ne pense pas qu'il y ait de favori", répond-il. "On a d'un côté une équipe qui joue depuis dix années de la même manière en Uruguay, et qui va jouer à 100% ; et de l'autre, on a une équipe de France où évoluent des joueurs exceptionnels dotés de fortes qualités techniques", explique Gustavo Poyet.