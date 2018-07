publié le 13/07/2018 à 09:22

La Coupe du Monde est déjà à Paris. Il s'agit de la version chocolat du trophée. Mais la ressemblance est saisissante, comme la vraie cette coupe pèse 3,5 kg et brille de mille feu. Et pour cause, elle est recouverte de feuille d'or.



Elle est l'œuvre d'un champion du monde explique Ouest-France. Alain Chartier, champion du monde des desserts glacés en 2003 a confectionné 30 répliques du trophée, à l'occasion de la finale France-Croatie de dimanche 15 juillet. Une dizaine est en vente dans ses boutiques pour 80 euros l'unité.

Deux ont été commandées par l'Elysée. "Emmanuel Macron a même prévu de remettre un exemplaire aux Bleus", a confié l'artisan. Voilà en tout cas un nouvel exemple de cette ferveur qui gagne la France depuis quelques jours.

9 raisons d'y croire pour les Bleus

Les Français sont à bloc derrière leur équipe. "Deschamps président", lance Marianne en Une. 83% d'entre eux pensent à la victoire des bleus affirme ce matin la Dépêche du Midi. Un quart en sont même persuadés. C'est le résultat d'un sondage IFOP publié hier soir.



Et pour ceux qui ne seraient pas encore complètement convaincus L'Équipe nous donne ce matin 9 raisons d'y croire. "La preuve par neuf", titre le journal qui a répertorié 9 similitudes entre 98 et 2018. Certaines sont un peu tirées par les cheveux, mais tout de même cela interpelle. Les Bleus de 2018 ont par exemple trouvé leur geste porte-bonheur. Toucher la moustache d'Adil Rami a remplacé le bisou sur le crane du gardien Fabien Barthez par Laurent Blanc.



Autre similitude : le tirage au sort. Comme en 98 les Bleus ont cette année rencontré le Danemark comme 3e adversaire. Par ailleurs, la ministre des Sports est une femme comme en 98. C'était à l'époque Marie-George Buffet. Autre signe : Israël a cette année gagné l'eurovision comme en 98. Le Real Madrid a lui été sacré champion d'Europe et c'était aussi le cas il y a 20 ans.

Le programme des Bleus en cas de victoire

Si les Bleus l'emportent dimanche à Moscou, ils seront sur les Champs-Élysées dès lundi 16 juillet. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans Le Parisien. Leur avion doit atterrir lundi à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle entre 15h et 15h30. Il est ensuite prévu qu'ils descendent la plus belle avenue du monde en fin d'après-midi.



Ils se rendront ensuite explique le journal à l'Elysée pour la traditionnelle visite au président de la République. Ce rendez-vous sera d'ailleurs maintenu même en cas de défaite. La soirée de lundi soir sera celle des adieux. Selon le résultat, la fédération française de foot a prévu semble-t-il, d'organiser un dernier moment de fête dans un hôtel parisien.

Luka Modric, pièce maîtresse du milieu croate

Les Bleus doivent battre la Croatie dimanche à 17h et notamment un homme : Luka Modric. la pièce maîtresse de cette équipe croate. Et pourtant c'est l'un des joueurs les moins populaires dans son pays. C'est ce que raconte ce matin L'humanité. Depuis plusieurs mois, il est au cœur d'un scandale de corruption qui a ébranlé le foot croate. Il est soupçonné d'avoir livré un faux témoignage lors du procès de Mamic, l'homme fort du football croate et ex dirigeant du Dynamo Zagreb accusé de malversation sur des transferts. Il risque 5 ans de prison.