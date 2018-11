Buffon, Golovin, Caleta-Car... Le 11 des joueurs qui vont découvrir la Ligue 1

publié le 10/08/2018 à 09:02

Des départs, des arrivées, des prêts... Chaque été, la rengaine est la même. La saison à peine terminée, alors que les joueurs profitent de quelques semaines de vacances bien méritées, les dirigeants et agents discutent déjà pour trouver des points de chute à leurs poulains. Les mois de juillet et août n'ont pas échappé à la règle alors que démarre la nouvelle saison de Ligue 1, ce vendredi 10 août.



Que ce soit pour mettre à mal l'hégémonie parisienne ou sauver sa peau dans l'élite du football français, tous les clubs sont à la recherche du "gros coup". Ce joueur méconnu, à la relance, jeune... Qui va faire parler de lui tout au long de la saison.

Et si certains sont de retour dans l'hexagone après quelques années loin de la France, à l'image de Loïc Rémy ou Majeed Waris par exemple, d'autres vont faire leurs premiers pas sur la scène française comme Gianluigi Buffon ou Aleksandr Golovin. Focus sur onze joueurs, qui vont découvrir la Ligue 1 dans les semaines à venir.

1. Buffon, la nouvelle star

C'est indéniablement l'une des grosses arrivées de ce mercato estival. Gianluigi Buffon a quitté la Vieille Dame pour relever un ultime défi au Paris Saint-Germain. Aucune certitude cependant que le mythique gardien italien, 40 ans, soit titulaire dans les cages parisiennes. Alphonse Areola semble aujourd'hui en pole position...

2. Barreca, confirmation attendue

Les amateurs de Serie A le connaissent déjà. Alors que l'AS Monaco avait fait de l'arrivée d'un arrière gauche une priorité, le club de la principauté a misé sur un jeune espoir italien : Antonio Barreca. Le latéral gauche de 23 ans, arraché au Torino contre une indemnité de 10 millions d'euros, a signé un contrat de cinq ans avec le vice-champion de France.

3. Caleta-Car, un vice-champion du monde

Avec trois champions du monde dans ses rangs (Thauvin, Rami et Mandanda), l'Olympique de Marseille peut aussi se vanter d'avoir un vice-champion du monde : Duje Caleta-Car. Après quatre années au Red Bull Salzbourg, le jeune défenseur croate de 21 ans a rejoint la Canebière lors de ce mercato estival.

4. José Fonte, l'expérimenté portugais

Au côté de Duje Caleta-Car, José Fonte est la caution expérimentée de cette charnière centrale. Titulaire avec le Portugal lors de la Coupe du Monde en Russie, le défenseur central était libre depuis la résiliation de son contrat avec le club chinois de Dalian Yifang et s'est engagé avec le LOSC. Dans une équipe lilloise particulièrement jeune, José Fonte, passé par l'Espanyol Barcelone, Southampton et West Ham, devrait probablement être l'un des tauliers des Dogues.



5. Fabio, le frère jumeau

Si son nom est méconnu, son visage devrait fortement dire quelque chose aux passionnés de Ligue 1. Fabio, le frère jumeau de Rafael, a signé au FC Nantes lors de ce mercato estival. Recruté à Middesbrough, Fabio aura pour mission de remplacer Léo Dubois dans le couloir droit des Canaries. Un véritable challenge pour l'ancien Mancunien, aujourd'hui âgé de 28 ans.

6. Basic, l'inexpérimenté croate

À 21 ans, Toma Basic va tenter de se faire une place dans l’entre-jeu des Girondins. Si son inexpérience pourrait lui jouer des tours, son profil de joueur "box to box" pourrait séduire les supporters bordelais. "C'est un joueur qui est autant récupérateur que créatif. Son modèle c’est Yaya Touré", explique Damien Feuille, spécialiste du football d'Europe de l'Est sur Sud Ouest. Débarqué de Split, en Croatie, il a paraphé un contrat de quatre ans.

7. Barbosa, une réputation à tenir

L'OGC Nice a rapidement trouvé le remplaçant de Jean-Michaël Seri au milieu de terrain. Les dirigeants azuréens sont allés au Portugal, et plus précisément à Braga, pour faire signer Danilo Barbosa. Acheté 8 millions d'euros, le milieu de terrain défensif de 22 ans, qui a fréquenté toutes les catégories jeunes de la sélection brésilienne, devra confirmer une dernière saison aboutie au Portugal.

8. Golovin, le tsar monégasque

Courtisé par Chelsea, Arsenal et le Barça notamment, Aleksandr Golovin a finalement posé ses valises à Monaco. Acheté 30 millions d'euros au CSKA Moscou, le milieu de terrain russe, qui a éclaté au monde entier lors de la Coupe du Monde, sera le maître du jeu de l'ASM cette saison après le départ de Joao Moutinho. À 22 ans, il est là pour passer un nouveau cap.

9. Garcia, la pépite espagnole

À Manchester City depuis l'âge de 16 ans, Manu Garcia est un joueur extrêmement prometteur. Mais à 20 ans, il doit encore franchir un cap pour se faire un nom. Le petit meneur espagnol, qui a débarqué en prêt à Toulouse, devra diriger le jeu du TFC, dorénavant sous les ordres d'Alain Casanova.

10. Kalu, le remplaçant de Malcolm

Samuel Kalu aura la dure mission de faire oublier Malcolm, parti au FC Barcelone cet été. Âgé de 20 ans, l'ailier nigérien devra faire ses preuves dans le couloir droit bordelais après une saison aboutie à La Gantoise, en Belgique, où il a inscrit sept buts. Acheté 8 millions d'euros, il a paraphé un contrat de cinq ans.

11. Leão, de belles promesses

C'est le pari du LOSC. Rafael Leão, à peine âgé de 19 ans, a quitté le Sporting Lisbonne et a rejoint le nord de la France lors de ce mercato estival. L'attaquant portugais - grand, technique et rapide, affiche un profil complet et a déjà attiré les regards de nombreux observateurs. Considéré comme un crack, celui qui a connu toutes les sélections jeunes du Portugal, devra clairement confirmer son potentiel à Lille.

Les remplaçants

Emil Krafth (Amiens), Matt Miazga (Nantes), Jonathan Panzo (Monaco), Rafal Kurzawa (Amiens), Jakob Johansson (Rennes), John Bostock (Toulouse), Juan Ferney Otero (Amiens), Petar Skuletic (Montpellier).