Anthony Martial prolonge à Manchester United jusqu'en 2024

Anthony Martial a prolongé à Manchester United jusqu'en juin 2024 (plus une année en option), a annoncé jeudi 31 janvier le club anglais. L'attaquant international français, dont le contrat initial courait jusqu'en 2020, a disputé 162 matches et marqué 46 buts depuis son arrivée en 2015 en provenance de Monaco.



Souvent en difficulté sous José Mourinho, qui lui reprochait un manque de professionnalisme et d'implication, le Français âgé de 23 ans, est redevenu une pièce maîtresse de Manchester United depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer mi-décembre. Malgré la relation tendue avec son ancien entraîneur, l'attaquant avait effectué un début de saison convaincant, qui lui avait valu un rappel par Didier Deschamps en équipe de France cet automne.

"Aujourd'hui, ce qu'il réalise avec Manchester est plus proche de ce qu'il peut faire régulièrement en termes d'investissement et d'efficacité", avait justifié le sélectionneur des champions du monde en novembre. Depuis le début de la saison, Anthony Martial a en effet marqué 10 buts (plus une passe décisive) en 25 matches toutes compétitions confondues. "J'adore être dans ce club. Depuis le jour où j'ai rejoint l'équipe, j'ai été amené à me sentir membre de la famille United", a commenté le Français jeudi.

Today just got a whole lot better! ¿ #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 31 janvier 2019