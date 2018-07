Wimbledon 2018 : Anderson en finale après plus de 6h30 de bataille avec Isner

et AFP

publié le 13/07/2018 à 22:53

Le Sud-Africain Kevin Anderson s'est qualifié pour la finale de Wimbledon, sa deuxième en Grand Chelem, en venant à bout de l'Américain John Isner lors d'un duel de plus de 6h30 en cinq sets 7-6 (8/6), 6-7 (5/7), 6-7 (9/11), 6-4, 26-24, vendredi 13 juillet.



Les deux hommes ont disputé le deuxième plus long match de l'histoire du tournoi. Anderson affrontera dimanche en finale le N.1 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal ou le Serbe Novak Djokovic, opposés dans l'autre demi-finale dans la soirée.

À 32 ans, le Sud-Africain disputera sa deuxième finale en Grand Chelem, après celle perdue en septembre à l'US Open face à Nadal. Il est le premier joueur de son pays à atteindre ce niveau de la compétition à Wimbledon depuis 1921 (Brian Norton).

La pendule affichait 6h36 lorsque le 8e mondial a fini par avoir le dernier mot face à Isner (10e). Le 2e plus long match du tournoi jusqu'ici avait duré 6h09 sur deux jours : c'était en 2006, en quarts de finale de l'épreuve du double messieurs lorsque le Bahaméen Mark Knowles et le Canadien Daniel Nestor avaient battu le Suédois Simon Aspelin et l'Australien Todd Perry 23-21 au 5e set.