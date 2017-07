publié le 11/07/2017 à 12:33

Des milliers de surfeurs se sont rassemblés, dimanche 9 et lundi 10 juillet, pour rendre hommage à Jack O'Neill, décédé le 2 juin à 94 ans. Organisées par la ville natale du surfeur, Santa Cruz (Californie), des cérémonies avec des paddle-outs se sont déroulées en France, au Canada, en Australie, en Angleterre, en Belgique, au Portugal, au Pays-Bas, au Japon et en Afrique du Sud. Les surfeurs se sont réunis en cercle, se joignant les mains, et ont prononcé des discours à la mémoire de l'inventeur de la combinaison de surf.