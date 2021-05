Transat en double : vers un final haletant et indécis

publié le 28/05/2021 à 18:30

Après 16 jours de mer, la guerre des nerfs se poursuit pour une grande majorité de la flotte qui a mis le cap sur les Antilles puisqu’il ne reste que 460 milles ce vendredi 28 mai avant de connaître le dénouement, forcément incroyable, de cette Transat en double – Concarneau – Saint-Barthélemy

« On sait très bien que ça va se jouer à rien. On a hâte d’y être et en même temps, on trouve le temps long, c’est stressant… » explique Martin le Pape actuel 6ème de la flotte en compagnie de Yann Eliès

Le duo qui a pris l’option sud n’est qu’à 15 milles des leaders Niels Palmieri et Julien Villion qui voguent sur la route Nord et qui sont talonnés au classement général par Tom Laperche et Loïs Berrehar qui eux sont au Sud.

Autant dire que le match en tête de la course est toujours aussi indécis. Ils sont 6 duos sur la route nord et 8 duos sur la route sud à pouvoir l’emporter lundi prochain à Saint Barthélémy.

18 bateaux Figaro 3, soit 36 skippers, se sont élancer depuis le mercredi 12 mai pour 3.980 milles théoriques à parcourir (6.405 km).

Le record à battre sur cette transat a été établi lors de la dernière édition par Adrien Hardy et Thomas Ruyant, en 18 jours, 11 heures et 48 minutes. Depuis 30 ans, Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Alain Gautier, Armel le Cléac’h, Kito de Pavant, Charlie Dalin ou encore Paul Meilhat ont inscrit leur nom au palmarès de cette épreuve.