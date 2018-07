publié le 29/07/2018 à 12:30

Lawson Craddock aura marqué ce Tour de France 2018. L'Américain de 26 ans s'apprête à franchir la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées ce dimanche 29 juillet en dernière position, mais sa combativité est aujourd'hui saluée de tous.



Sa deuxième participation à la Grande Boucle aura été plus qu'éprouvante. Il a lutté chaque jour pour ne pas abandonner après une chute qui l'a blessé dès la première étape. Après 105 kilomètres de course, Craddock a en effet chuté après avoir percuté une spectatrice entre Noirmoutier et Fontenay-le Comte le 7 juillet dernier. L'arcade ouverte et le visage ensanglanté, il termine l'étape en dernière position sous les applaudissements du public après avoir été soigné sur le bord de la route.

Il ne quittera pas cette dernière position mais s'apprête à boucler le Tour avec une ligne de fracture sur l'omoplate et malgré la douleur. "Cela a été trois longues semaines", a déclaré en larmes Lawson Craddock à Espellette samedi, à l'arrivée du contre-la-montre individuel, avant-dernière étape avant l'arrivée à Paris.

Tears of relief for @lawsoncraddock, what a great warrior you are Lawson, thanks for the ride! ¿¿¿

Larmes de soulagement pour Lawson Craddock. Vrai guerrier ! ¿¿¿#TDF2018 pic.twitter.com/z4rU1QW7JT — Le Tour de France (@LeTour) 28 juillet 2018

"Je préfèrerais ne pas être la lanterne rouge, mais juste le fait d'être encore dans la course est vraiment encourageant. Honnêtement, je suis vraiment content d'avoir pu transformer une situation négative en quelque chose qui me dépasse", a déclaré Lawson Craddock, selon ESPN.



Au-delà de la satisfaction d'aller au bout de lui-même, terminer ce Tour de France avait un enjeu particulier pour le jeune coureur. Pour supporter son calvaire il avait en effet promis de reverser 100 dollars à chaque étape achevée à une fondation pour rénover un vélodrome endommagé par l'ouragan Harvey au Texas l'an dernier. En plus de ces dons, il avait organisé une levée de fonds sur internet et avait déjà obtenu 145.000 dollars samedi. Une belle histoire de sport et de don de soi malgré sa 176e place de bon dernier ce dimanche 29 juillet sur les Champs-Élysées.