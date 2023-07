Tour de France 2023 : 19e étape Moirans-en-Montagne - Poligny vendredi 21 juillet

Qualifiée d'étape de "plat" par les organisateurs de la course, le 19e épisode de ce Tour 2023 entre Moirans-en-Montagne et Poligny ne le semble pas vraiment au regard du profil. Certes, il n'y a aucun col de 2e ou 1re catégorie, encore moins d'ascension classée hors catégorie. Mais la côte du Bois de Lionge en début d'étape (1,9 km à 5,7% de pente moyenne, sommet au km 23,7) donne le ton d'un parcours de 172,8 km plus vallonné qu'il n'y paraît.

Surtout, la côte d'Ivory, à l'approche du final (3e catégorie, 2,3 km à 5,9%, sommet au km 144,7), semble un tremplin idéal pour les attaquants en quête de succès comme Julien Alaphilippe, Wout van Aert ou Mathieu Van der Poel. Les équipes de purs sprinteurs auront en tout cas à coup sûr du fil à retordre pour espérer se disputer la victoire.



Départ fictif de cette 19e étape à 13h15, départ réel à 13h30, arrivée prévue entre 17h10 et 17h35.

Tour de France 2023 : le profil de la 19e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD / AFP

