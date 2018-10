publié le 09/07/2018 à 18:30

Le Tour de France arrive en Bretagne par le sud, mardi 10 juillet. Il y passera ensuite deux journées, avec des étapes Lorient - Quimper (204,5 km) et Brest - Mûr-de-Bretagne Guerlédan (181 km) favorables aux baroudeurs avec de nombreuses côtes dans le final.



Mais entre La Baule (Loire-Atlantique) et Sarzeau (Morbihan, presqu'île de Rhuys), il est possible que les sprinteurs soient encore à l'honneur et leurs équipes aux avant-postes pour contrôler les échappés. Le parcours forme une boucle dans les terres de 195 km.

Comme lors des 1re et 2e étapes, une seule difficulté est répertoriée, la côte de Saint-Jean-la-Poterie au km 135,5 (4e catégorie, 800 m de montée à 7,8% de moyenne). Le départ sera donné à 13h05 (lancé à 13h25). Arrivée prévue entre 17h40 et 18h05.

Tour de France 2018 : le parcours de la 4e étape Crédit : Laurence SAUBADU, Paul DEFOSSEUX / AFP