Tour de France 2018 : 19e étape Lourdes - Laruns vendredi 27 juillet

publié le 26/07/2018 à 17:00

Six difficultés répertoriées dont deux hors catégorie, des cols qui ont bâti la légende du Tour de France, la dernière étape de montagne de cette 105e édition : sur le papier, cette 19e étape entre Lourdes, dans les Haute-Pyrénées, et Laruns, dans les Pyrénées-Atlantique, s'annonce aussi redoutable que passionnante. Surtout, voilà la véritable dernière occasion pour les candidats au podium se s'expliquer.



Le contre-la-montre de 31 km entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette du lendemain présente encore du relief. Mais rien de comparable avec le parcours de 200,5 km de ce vendredi 27 juillet. Deux côtés de 4e catégorie sont proposées en entrée, la côte de Loucrup (1,8 km de montée à 7,2% de pente moyenne) et la côte de Capvern-les-Bains (3,4 km à 5,1%).

Le Plat principal débute au km 66, avec le début de l'ascension du col d'Aspin (12 km à 6,5%), suivi par le col du Tourmalet et son sommet à 2.115 m (17,1 km à 7,3%). Après 40 km de descente puis de plat se présente le col des Bordères (2e catégorie, 8,6 km à 5,8%). La descente est courte jusqu'au pied du col d'Aubisque (16,6 km à 4,9%) via le col du Soulor. Au sommet, il reste 20 km avant l'arrivée.

Départ de Lourdes, où certains brûleront peut-être un cierge, à 12h05 (réel à 12h15). Arrivée à Laruns, commune de moins de 1.500 habitants, prévue entre 17h30 et 18h15.

Tour de France 2018 : le profil de la 19e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP