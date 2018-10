publié le 20/07/2018 à 18:30

Au lendemain d'une étape de transition quasiment sans relief entre Bourg d'Oisans et Valence, la route du Tour de France reprend de l'altitude, samedi 21 juillet, avec une 14e étape alléchante sur le papier entre Saint-Paul-Trois-Châteaux, petite commune de la Drôme et Mende, préfecture de la Lozère.



L'arrivée est située à plus de 1.000 m de hauteur, juste après le sommet d'une ascension classée en 2e catégorie, la côte de la Croix Neuve (3 km de montée à 10,2% de pente moyenne). Elle a déjà été le théâtre d'une arrivée du Tour à quatre reprises, en 1995, 2005, 2010 et 2015.

Trois autres difficultés sont au programme à partir du km 80. Hors d'oeuvre avec la côte du Grand Châtaignier, classée en 4e catégorie (1 km de montée à 7,4% de pente moyenne). Plat principal avec le col de la Croix de Berthel (9,1 km à 5,3%), qui emmène les coureurs à 1.088 m. Fromage avec le col du Pont sans Eau (3,3 km à 6,3%), avant le copieux dessert de Mende.

Départ de Saint-Paul-Trois-Châteaux à 13h02 (réel à 13h10), arrivée à Mende prévue entre 17h20 et 18h00.

Tour de France 2018 : le profil de la 14e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP