Le peloton du Tour de France laisse les Alpes derrière lui, vendredi 20 juillet. Direction Valence au départ de Bourg d'Oisans, avec la perspective d'un sprint massif dans la préfecture de la Drôme. En retrait depuis six jours, les candidats au maillot vert n'ont a priori plus que deux occasions de se disputer une victoire d'étape : ici puis sur les Champs-Élysées lors de l'ultime volet de cette 105e édition, dimanche 29 juillet.



La deuxième et dernière côté répertoriée sur le parcours de 169,5 km se situe à 60 km de l'arrivée à valence, ce qui devrait permettre aux formations des Peter Sagan, André Greipel, Arnaud Démare... de s'organiser. Il s'agit de la côte de Sainte-Eulalie-en-Royans (4e catégorie, 1,5 km de montée à 4,9% de pente moyenne).

En début de course (km 32,5), la côte de Brié (3e catégorie, 2,4 km à 6,9%) doit donner des idées pour des coureurs qui veulent s'échapper. Départ à 13h35 (lancé à 13h45), arrivée prévue entre 17h20 et 17h45.

Tour de France 2018 : le profil de la 13e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP