publié le 30/06/2017 à 11:55

Les raisons du succès du Tour de France cycliste ? Un spectacle gratuit sur le bord des routes chaque année durant trois semaines, une caravane publicitaire attendue des petits comme des grands avant le passage des coureurs, un feuilleton de 21 épisodes pour savoir qui ramènera à Paris le mythique maillot jaune. Et surtout, chaque jour, son lot d'anecdotes, de prix à remporter, de maillots annexes à chasser. En résulte une course quasiment sans cesse animée, où tous ont l'occasion de se montrer, au gré des circonstances.



Depuis 2012 et sa première apparition sur la Grande Boucle, le Slovaque Peter Sagan crève l'écran. Cheveux longs, gueule d'ange, extraverti, capable de saut de cabri sur un podium ou de roues arrières pour fêter ces succès, le double champion du monde en titre ne manque aucune occasion de faire le show. Incapable de suivre les meilleurs en montagne, il a fait du maillot vert sa priorité. Explosif, rapide, malin, il se mêle à chaque sprint intermédiaire, dispute chaque victoire d'étape en plaine ou en bosse... et n'hésite pas à provoquer l'échappée même quand la route s'élève, pour faire la nique aux autres sprinteurs, moins complets.

Sagan vise le record de Zabel, Cavendish celui de Merckx

Avant qu'il n'endosse, probablement assez vite, la tunique verte, le coureur de 27 ans sera reconnaissable parmi tous avec son maillot arc-en-ciel et son large sourire. Déjà vainqueur de sept étapes sur le Tour, sans compter un nombre incalculable de places d'honneur, Sagan (équipe Bora) remet cette année en jeu son titre de coureur "supercombatif", titre décerné à celui qui a le plus animé la course. S'il ramène un sixième maillot vert à Paris, il égalera le record de l'Allemand Erik Zabel... dont le fils Rick effectue cette année ses débuts sur la plus grande course au monde avec la formation Katusha.

Outre le Britannique Chris Froome, qui peut devenir le cinquième coureur au nombre de victoires finales dans l'épreuve (derrière les Français Jacques Anquetil et Bernard Hinault, le Belge Eddy Merckx et l'Espagnol Miguel Indurain, cinq chacun), un autre coureur chasse un record légendaire : celui du nombre de victoires d'étapes. Merckx s'est arrêté à 35 en 1977. Le Britannique Mark Cavendish en est à 30. À 32 ans et après un début de saison compliqué en raison d'un virus, le sprinteur de Dimension Data pourrait avoir du mal à exister. Mais le Tour le transcende.

La "der" de Voeckler

Thomas Voeckler en juillet 2016 Crédit : KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Laurent Jalabert et Richard Virenque retiré depuis de nombreuses années, le chouchou du public français en juillet reste Thomas Voeckler, malgré l'éclosion des Thibaut Pinot et autre Romain Bardet. À 38 ans, le Strasbourgeois de la formation Direct Énergie, anciennement Europcar, va disputer sa 15e et dernière Grande Boucle.



La plupart du temps classé au delà de la 50e place à Paris, "Ti'Blanc" a construit sa cote d'amour sur deux épopées en jaune durant 10 jours en 2004 et 2011, année d'une incroyable 4e place, la conquête du maillot à pois de meilleur grimpeur en 2012 et quatre victoires d'étape. La plupart du temps souriant, disponible pour fans et médias, il sait aussi pousser des coups de gueule comme bon lui semble. Surtout, il ne se cache jamais.

Les autres atouts bleu-blanc-rouge

Avec Pierre Rolland et dans une moindre mesure Warren Barguil en montagne, Tony Gallopin dans les bosses et les sprinteurs Arnaud Démare, maillot bleu-blanc-rouge de champion de France sur les épaules, et Nacer Bouhanni, la France compte d'autres cartes pour se faire remarquer. Le Tour, plus que tout autre course, leur donne des ailes.