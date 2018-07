publié le 25/11/2017 à 23:23

Le XV de France a concédé le match nul à domicile face au Japon (23-23) sous les sifflets de la U Arena de Nanterre (Hauts-de-Seine), samedi 25 novembre en clôture des test-matches de novembre. Les Bleus n'ont dû qu'à une transformation manquée de l'ouvreur japonais Yu Tamura (73) de ne pas concéder une septième défaite d'affilée, dont six en test-matches.



Ils avaient auparavant, cet automne, perdu contre la Nouvelle-Zélande (18-38) puis l'Afrique du Sud (17-18), et leur réserve avait chuté contre celle des All Blacks (23-28) dans une rencontre qui n'avait pas valeur de test-match.

"Ça sonne comme une défaite car on voulait faire mieux que ça, aujourd'hui je pense qu'on est à notre place. On n'a pas été surpris, on savait qu'ils maniaient bien la vitesse et l'agilité. À chaud c'est forcément compliqué, mais c'est une tournée décevante", a regretté François Trinh-Duc, l'ouvreur de l'équipe de France, au micro de France 2.