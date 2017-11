et AFP

publié le 11/11/2017 à 23:10

Le XV de France a été battu dans les grandes largeurs par la Nouvelle-Zélande (18-38), samedi au Stade de France en ouverture des tests de novembre.



Les Bleus, menés 31 à 5 à la mi-temps, ont encaissé cinq essais et en ont inscrit deux, le premier par Teddy Thomas (27'), le deuxième de pénalité (47'). Complètement dépassés lors d'une première période à sens unique, les hommes de Guy Novès étaient sur le chemin d'une rouste historique.

Mais au retour des vestiaires, les Blacks ont fait preuve d'une fébrilité inhabituelle, lors de la période où ils encaissent, en moyenne, le plus de points. Vaillants, les Français ont multiplié les vagues sur une défense néo-zélandaise compacte. Teddy Thomas a même cru marquer un deuxième essai, mais son pied droit avait touché la ligne de touche.



Au final, s'il y a de légers motifs de satisfactions, notamment en mêlée et dans l'abnégation démontrée dans le deuxième acte, les Bleus sont encore loin des meilleures nations mondiales.



Ils affronteront de nouveau la Nouvelle-Zélande mardi à Lyon, dans une rencontre qui n'aura cette fois pas valeur de test-match, puis l'Afrique du Sud samedi prochain et le Japon le 25 novembre.



À Saint-Denis (Stade de France), France - Nouvelle-Zélande 38-18 (31-5)

France : 2 essais Thomas (27), essai de pénalité (47), 2 pénalités Belleau (42, 52)

Nouvelle-Zélande : 5 essais Coles (9), Naholo (23, 80), Crotty (36), Cane (39), 5 transformations B. Barrett, 1 pénalité B. Barrett (17)



Exclusions temporaires :

France : Slimani (34, fautes répétées en mêlée)

Nouvelle-Zélande : S.B. Williams (47e, en-avant volontaire)



France : Ducuing (Trinh-Duc 75) - Thomas, Doumayrou (Penaud 63), Bastareaud, Huget - (o) Belleau, (m) Dupont (Serin 73) - Gourdon, Picamoles (Jelonch 67), Cancoriet - Gabrillagues (Jedrasiak 62), Vahaamahina - Slimani (Kotze 62), Guirado (cap., Maynadier 70), Poirot (Chaume 67)