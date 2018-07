Roland-Garros : le programme de mercredi 1er juin avec Gasquet-Murray

publié le 31/05/2016 à 20:14

Le match entre Richard Gasquet et Andy Murray pour une place en demi-finale de Roland-Garros devrait enfin avoir lieu lieu mercredi 1er juin. Initialement programmée mardi 31 mai mais reportée sans grande surprise en raison la pluie quasi incessante qui s'abat sur la capitale depuis la fin du week-end, l'affiche est programmée en 3e match sur le court central après deux 8es de finale. Chez les dames, Serena Williams se mesure d'abord (11h) à l'Ukrainienne Elina Svitolina. Novak Djokovic doit ensuite terminer sa rencontre face à l'Espagnol Roberto Bautista (3-6, 6-4, 4-1 en sa faveur). Le retour du soleil est annoncé au moins jusqu'aux alentours de 17h.





Face à l'Écossais, Gasquet est mené 7-3 dans ses confrontations. La dernière victoire du Biterrois sur l'ancien protégé d'Amélie Mauresmo remonte à 2012, sur terre battue, en 8es de finale à Rome. Quelques semaines plus tard, Murray s'imposait en quatre manches à Roland-Garros, toujours en 8es (1-6, 6-4, 6-1, 6-2). Les deux hommes s'étaient déjà affrontés sur la terre parisienne en 2010, au 1er tour, avec un succès du Britannique en cinq manches au 1er tour. Gasquet avait mené deux sets à rien avant de s'incliner 5-7, 3-6, 7-6, 6-2, 6-4). Cette année, le dernier Français en lice reste sur deux matches très convaincants contre l'Australien Nick Kyrgios et le Japonais Kei Nishikori.

Le programme de mercredi 1er juin :

Début des matches prévu à 11h.



Court central (Philippe-Chatrier) : Serena Williams (USA/N.1) - Elina Svitolina (UKR/N.18) Fin de Novak Djokovic (SRB/N.1) - Roberto Bautista (ESP/N.14) 3-6, 6-4, 4-1

Pas avant 14h :Richard Gasquet (FRA/N.9) - Andy Murray (GBR/N.2)

Samantha Stosur (AUS/N.21) - Tsvetana Pironkova (BUL)



Court Suzanne-Lenglen : Venus Williams (USA/N.9) - Timea Bacsinszky (SUI/N.8) Fin de David Ferrer (ESP/N.11) - Tomas Berdych (CZE/N.7) 2-1



Pas avant 14h :Albert Ramos-Vinolas (ESP) - Stan Wawrinka (SUI/N.3)

Shelby Rogers (USA) - Garbine Muguruza (ESP/N.4)



Court N.1 : Kiki Bertens (NED) - Madison Keys (USA/N.15)

Fin de David Goffin (BEL/N.12) - Ernests Gulbis (LAT) 0-3



Court N.2 :Carla Suarez (ESP/N.12) - Yulia Putintseva (KAZ)

Fin de Marcel Granollers (ESP) - Dominic Thiem (AUT/N.13) 2-6, 7-6 (7/2)