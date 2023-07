Quinté samedi 29 juillet 2023 à Enghien : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du samedi 29 juillet 2023 à Enghien, le Prix de l’Hay-les-Roses. Départ à 15h15. R1C4. 16 partants. Trot. Attelé. Course D. Européenne. 2150 mètres. Départ à l’autostart. Corde à gauche. Pour Trotteurs de 5 ans.

Une belle réunion composée de 9 courses vous attend ce samedi sur l’hippodrome d’Enghien-Soisy, avec en point d’orgue le Prix Jean-Luc Lagardère. La présence du crack Etonnant attire évidemment les convoitises dans ce groupe II. Les quintéistes vont quant à eux plancher sur une épreuve européenne, disputée sur la vitesse.

Le 16 Chemar a beaucoup plu à Matthieu Abrivard pour ses premiers pas sous son entraînement. Il a obtenu une bonne deuxième place sur le parcours qui nous intéresse. Certes, il faudra négocier sa position en seconde ligne, mais il affronte un lot moins relevé ici.

Jugé sur ses débuts victorieux sur notre sol, où il s’imposait dans un chrono canon sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, le 13 Fortnite mérite un très large crédit. Il n’a pas eu la bonne course en dernier lieu et son driver n’a pas insisté inutilement. Le 2 In Red se rapprochait bien au moment de sa faute dernièrement à Vichy. Confié pour la première fois à Eric Raffin, on le rachète en confiance.

Le 7 Icelander a laissé de gros regrets sur ce tracé, lors de son avant-dernière prestation. Son passage sous la selle a dû lui être bénéfique. Le 5 I Run de Janeiro n’avait pu véritablement s’exprimer début mai à Vincennes, alors qu’il était mis dans la même configuration de ferrure qu’aujourd’hui. Bien placé en première ligne, il représente notre outsider pour cet événement.

Le 12 Indien de Fontaine a tracé une bonne ligne droite en dernier lieu sur cette piste et sera présenté pour la première fois de sa carrière, en étant plaqué des antérieurs et déferré des postérieurs. Gare à lui ! Le 8 Igor Vicking vient de renouer avec la palme en apprentis et n'a plus à faire ses preuves sur les distances réduites. Maintenant, il n'a pas été gâté avec son numéro en dehors derrière la voiture.















Les pronostics :

16. Chemar

13. Fortnite

2. In Red

7. Icelander

5. I Run de Janeiro

12. Indien de Fontaine

8. Igor Vicking



































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

5 I Run de Janeiro





Résultats du jeudi 27 juillet 2023 à Clairefontaine :

Le favori de RTL a complété la bonne combinaison du Quinté+ (5e). L’outsider de RTL a fait illusion pour un meilleur classement avant de coincer à la fin (7e).