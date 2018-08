Quinté + : les pronostics du Prix Casino Barrière Deauville

publié le 26/08/2018 à 08:26

Les courses ont lieu à Deauville en réunion 1. Tercé-Quarté-Quinté dans le Prix Casino Barrière Deauville. 3ème course. Départ vers 15h15. 14 partantes. Le traditionnel handicap pour trois ans avec trois bonnes priorités me semble-t-il.





Folleville n° 14 : cote entre 5 et 7/1

Le petit poids qui ne reflète pas l’aisance de son dernier succès. Une piste plus souple l’avantage également.

You Alone n° 5 : cote entre 3 et 4/1.

La meilleure valeur de la course de référence ou elle a été devancée de peu.

Zillione Sun n° 11 : cote entre 7 et 8/1.

Ma dernière minute. Elle a des circonstances atténuantes à sa relative déception lors de la même course de référence. Il faut la reprendre.



La Medicis n° 2 : cote entre 10 et 11/1.

Elle est difficile à situer mais toutes ses courses à condition sont bonnes. A-t-elle cette valeur handicap ? Je ne sais pas.



For Ever Fun n° 7 : cote entre 13 et 14/1.

Elle, c’est sûr mais elle est pénalisée pour son dernier succès. Cela dit, elle est en forme.



Urban Poète n° 6 : cote entre 10 et 11/1.

Elle vient de terminer 5ème à 40/1 d’un quinté. Pour une confirmation.



Ghabnah n° 3 : cote entre 11 et 12/1.

Encore un point d’interrogation pour sa valeur. Mais elle galope.



Rose des vents n° 8 : cote entre 10 et 11/1.

Elle a un profil de trouble-fête. Méfiance.