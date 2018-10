publié le 06/10/2018 à 08:05

18 partantes s'élanceront, à 15h15, au départ du Qatar Grand Handicap des Juments ce samedi 6 octobre à l’hippodrome de Longchamp, 3ème course. Un quinté au féminin sur 2000m très ouvert avec quelques spécialistes bien connues :



BELLA BOLIDE n° 8 : cote entre 5 et 7/1.

Elle aborde la distance pour la 1ère fois étant plus connue sur plus court mais elle est dans une grande forme ..

LA MILVA n° 1 : cote entre 11 et 12/1.

Ma dernière minute . Elle est certes pénalisée au poids pour son dernier succès mais elle réussit bien sur cette piste . Je l’aime bien ..

LADY SIDNEY n° 7 : cote entre 10 et 11/1.

Elle est d’une grande régularité et encore une fois bien dans sa catégorie .



MUSIC LOVER n° 2 : cote entre 12 et 13/1.

Elle débute dans les handicaps et à Longchamp mais se recommande de bons titres dans le Sud- Ouest . Méfiance .



MAGIC SONG n° 12 : cote entre 20 et 23/1.

Un outsider dont la forme est discutable mais je me souviens de son succès du printemps qui m’avait impressionné sur cette piste . Essayons .



HAYA OF FORTUNE n° 6 : cote entre 14 et 15/1.

Une placée logique .



BODY SCULPT n° 3 : cote entre 15 et 16/1.

Son entourage est confiant et c’est Soumillon .



LANANA n° 10 : cote entre 17 et 18/1.

Elle est en grande forme mais monte de catégorie . A voir.