Quinté + : les favoris du Prix V and B à Craon

publié le 02/09/2018 à 06:40

L'hippodrome de Craon accueille ce samedi 1er septembre le prix V and B. La course de 2.775 mètres en attelé débutera à 15h15 et accueillera 18 participants. Voici les favoris de Bernard Glass :



N°18 : BUGSY MALONE, cote entre 2 et 3/1.

N°7 : ASTOR DE ROZOY, cote entre 9 et 10/1.

N°15 : BLUES DES LANDIERS, cote entre 10 et 11/1.



N°10 : UTILE LEBEL, cote entre 15 et 16/1. Ma dernière minute.



N°17 : ANETTE DU MIREL



N°12 : ULHIOR DU BEZIAU, cote entre 20 et 22/1.



N°3 : CROIX DU BUISSON, cote entre 12 et 13/1.



N°2 : BLACKARO, cote entre 14 et 15/1.