Quinté + : les favoris du Prix Sagaro à Chantilly

On refait les courses du 19 mars 2019

publié le 19/03/2019 à 05:48

Quinté du mardi 19 mars 2019 à Chantilly : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix Sagaro. 1ère course. Départ vers 13h45. 16 partants. Encore un quinté touffu avec des adeptes des longues distances, de moyenne qualité et c’est sur la PSF. Aucun concurrent ne se détache du lot.





N°3 : RANNAN

N°6 : AS DES FLANDRES

N°7 : MORE THAN THIS



N°10 : SOUVIGNE



N°4 : ROSNY



N°1 : COSMIC CITY



N°14 : SERIENSCHOCK



N°16 : BREEZY BELL