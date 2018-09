publié le 25/09/2018 à 06:38

L'hippodrome de Fontainebleau accueille ce mardi 25 septembre le Prix Roland Fougedoire. La course de 2.000 mètres attelé débutera à 13h47. Voici les favoris de Bernard Glass :





N°4 : VEAKALTO, cote entre 10 et 11/1.

Il n’a terminé que 6ème de cette course mais pas si loin du gagnant, qu’il retrouve avec un avantage au poids. Cela peut mieux se passer cette fois.

N°11 : FOULOGNES, cote entre 8 et 9/1.

Elle a terminé 3ème de la même épreuve en menant. C’est moins facile sur cette piste mais elle est en forme.

N°8 : DANCE WITH STARS, cote entre 5 et 7/1.

Il se recommande de deux bonnes 2èmes places récemment et son poids est intéressant.



N°3 : ZARIYANO, cote entre 8 et 10/1.

Il a remporté la course et est donc pénalisé au poids, mais il est finalement régulier dans cette catégorie. Chance selon moi.



N°9 : JACKSUN, cote entre 14 et 16/1.

Un point d’interrogation car il est raccourci en distance et court rapproché. Mais je m’en méfie.



N°10 : POINT BLANK, cote entre 14 et 16/1.

Il est supplémenté pour cette épreuve et a mieux couru lui aussi que ne l’indique son classement à Strasbourg. Possible placé.



N°1 : HEAVEN ON EARTH, cote entre 12 et 14/1.

Il débute sur la piste avec le plus gros poids mais est en grande forme.



N°2 : PASCASHA D'OR, cote entre 11 et 13/1.

Il n’est pas très heureux dernièrement mais peut se révéler ici. Possible lui aussi.